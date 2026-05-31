Cuatro heridos, incluidos dos niños, en una colisión en la VA-130 en Castrillo de Duero (Valladolid)

Archivo - Ambulancia del Sacyl. - SERVICIO DE EMERGENCIAS 112. - Archivo

VALLADOLID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, incluidos un niño de siete y una niña de cuatro años, han resultado heridas en una colisión entre una furgoneta y un coche en el kilómetro 1 de la VA-130, en el término municipal de Castrillo de Duero (Valladolid), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 23.15 horas del sábado 30 de mayo, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso en el que se solicitaba asistencia sanitaria para atender a cuatro heridos leves en un accidente, un varón y una mujer adultos, un niño de siete y una niña de cuatro años.

El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia soporte vitla básico en la que finalmente se ha trasladado a los cuatro heridos al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero (Burgos).