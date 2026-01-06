Cuatro heridos, tres de ellos niños, tras el vuelco de un turismo en Ávila

Archivo - Foto de archivo de ambulancia - 112 - Archivo

ÁVILA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, de ellas tres menores, han resultado heridas a primera hora de esta madrugada como consecuencia del vuelco de un turismo en Ávila, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El siniestro se ha producido poco antes de las 03.24 horas, que es cuando el 112 ha sido informado de la salida de vía y vuelco de un turismo en el kilómetro 3 de la AV-500, en Ávila, donde varias personas habían resultado heridas y se encontraban en el interior.

Desde la sala se ha dado cuenta de ello a la Guardia Civil de Tráfico de Ávila, a los Bomberos de Ávila, a la Policía Local de Ávila, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha desplazado una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

Minutos más tarde los alertantes indicaban que habían logrado salir todos los ocupantes del vehículo.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido finalmente a cuatro personas, un menor de 11 años que ha sido trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Ávila y un niño de 2, así como una niña de 8 y una mujer de 36, que han sido evacuados en ambulancia soporte vital básico al mismo centro asistencial.