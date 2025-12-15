Cuatro personas heridas en tres accidentes este lunes en Valladolid capital en un margen de dos horas

Archivo - Ambulancia. - EMERGENCIAS CYL 1-1-2 - Archivo

VALLADOLID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas y dos de ellas han sido trasladadas al hospital como consecuencia de tres siniestros ocurridos en Valladolid capital entre las 11.55 y las 13.59 horas de este lunes, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León.

El primer incidente se produjo minutos antes de las 11.55 horas en la avenida de Burgos, 55, sentido Palencia, donde hubo una colisión por alcance de una furgoneta contra un turismo que se encontraba detenido en un semáforo.

Se avisó a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia al lugar, la cual atendió a un varón de 50 años que fue trasladado en soporte vital básico al hospital Del Río Hortega.

HERIDOS LA CONDUCTORA DE UN PATINETE Y UN PEATÓN

Sobre las 13.45 horas se informó de otro accidente en la calle La Salud, 21, donde un varón fue atropellado por un patinete. Según los alertantes, la conductora del vehículo de movilidad personal, al igual que el peatón, se encontraba herida.

Se avisó a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que envió asistencia al lugar. La conductora del patinete, una mujer de 34 años, y el varón de 43 fueron atendidos en el lugar y rechazaron traslado a centro hospitalario.

Poco después, a las 13.59 horas, se informó de una colisión entre dos turismos y una motocicleta, por la que se solicitaba asistencia para el motorista, que es un varón de 36 años, consciente y que refería dolor en una pierna.

Se avisó al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido, la cual lo ha trasladado posteriormente al Hospital Del Río Hortega de la capital.