Cuatro provincias de CyL estarán en aviso naranja mañana y cinco en amarillo por temperaturas de hasta 39 grados

Avisos meteorológicos en Castilla y León para este martes, 23 de junio. - AEMET

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cuatro provincias de Castilla y León estarán en aviso naranja este martes, 23 de junio, y otras cinco en amarillo por altas temperaturas que pueden llegar en algunas zonas de la Comunidad a los 39 grados, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, el sur de Ávila, el norte de Burgos y Condado de Treviño y la Meseta en Valladolid y Zamora estarán en aviso naranja (peligro importante) máximas que pueden llegar a los 39 grados entre las 13.00 y las 21.00 horas.

En la misma franja horaria estarán en aviso amarillo (peligro bajo) el resto de las provincias y los termómetros pueden llegar a marcar entre 34 y 37 grados que se alcanzarán en la Meseta en Palencia y Salamanca.