Cuatro varones heridos en la salida de vía de un turismo en Basconcillos (Burgos)

Helicóptero medicalizado. - JCYL

BASCONCILLOS DEL TOZO (BURGOS), 18 (EUROPA PRESS)

Cuatro varones han resultado heridos --uno de ellos evacuado en helicóptero, dos en ambulancia y uno dado de alta en el lugar-- como consecuencia de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 42 de la N-627, en Basconcillos del Tozo (Burgos), según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 15.42 horas de este lunes, cuando el 112 ha recibido una llamada que informaba del siniestro y hablaba, inicialmente, de tres personas heridas.

Desde la sala del 112 se informó a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Villadiego y dos ambulancias soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a cuatro varones, de los cuales uno ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de Burgos, otros dos fueron evacuados en ambulancias soporte vital básico al mismo centro asistencial y otro varón fue dado de alta en el lugar.