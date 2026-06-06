La cueva de Valporquero celebra su 60 aniversario y se convierte en sede de la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha conmemorado este sábado el Día Mundial de las Cuevas y el Mundo Subterráneo con un acto en la Cueva de Valporquero en el que se ha celebrado el 60 aniversario de su apertura al público, el centenario de las primeras exploraciones subterráneas en su interior y el 30 aniversario de la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas (ACTE), que desde hoy ha establecido oficialmente su sede en este enclave.

Durante el acto institucional, el diputado de Turismo, Octavio González, ha remarcado la importancia de Valporquero como "uno de los principales referentes del turismo subterráneo y de naturaleza en España", así como su contribución al desarrollo económico y social de la montaña leonesa, según ha detallado la Diputación de León en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, González ha señalado que el objetivo de la Institución provincial es "preservar la cavidad, ponerla en valor y garantizar un uso racional" que permita mostrarla a los visitantes "de forma organizada y sostenible.

Desde su apertura al público, el 31 de julio de 1966, la Cueva de Valporquero ha recibido más de 3,5 millones de visitantes y se ha consolidado como uno de los principales reclamos turísticos de la provincia.

El diputado de Turismo también ha destacado que la cueva acoge desde este sábado la sede de la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas (ACTE), una entidad que celebra este año tres décadas de trayectoria y que inició su andadura precisamente en León, donde se elaboraron sus primeros estatutos en 1996, aunque su sede se estableció entonces en Madrid, en el Instituto Geológico y Minero de España.

El acto, en el que también han participado el presidente de la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas, Manuel Durán Hidalgo; el presidente de la Fundación Oso Pardo, Guillermo Palomero García; y el espeleólogo y explorador leonés Pedro González López, de la empresa Guheko, ha servido, además, para conmemorar el décimo aniversario de la instalación de un punto de información de la Fundación Oso Pardo en Valporquero, un espacio que ha sido renovado y actualizado para reforzar la sensibilización de los visitantes sobre la conservación y la convivencia con el oso pardo cantábrico.

Además, se ha conmemorado el centenario de las primeras expediciones y descubrimientos realizados en el interior de la cueva, un siglo de exploración que ha contribuido al conocimiento y valoración de este patrimonio geológico.

TRES EXPOSICIONES

Los actos concluyeron con la inauguración de tres exposiciones conmemorativas. La primera, dedicada a la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas, reúne paneles informativos, fotografías y material divulgativo sobre la ACTE y las cuevas y minas que integran la entidad.

La segunda, elaborada por la empresa Guheko, recorre los cien años de exploraciones en Valporquero a través de documentos, imágenes y contenidos explicativos sobre los principales descubrimientos realizados en la cavidad, y, por último, la Fundación Oso Pardo ha presentado una muestra centrada en la conservación de esta especie emblemática y en la importancia de compatibilizar la actividad turística con la protección de la biodiversidad.