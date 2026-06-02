Cultura y tradición centran la programación de la Fiesta de Villa y Tierra de Íscar del domingo en Remondo (Segovia)

ÍSCAR (VALLADOLID), 2 (EUROPA PRESS)

La localidad segoviana de Remondo acogerá el próximo domingo 7 de junio la celebración de la Fiesta de la Comunidad de Villa y Tierra de Íscar, una iniciativa cultural en cuyo programa se incluyen actividades participativas, conferencias históricas, presentaciones de libros y actos tradicionales.

Se trata de un encuentro promovido por un grupo de vecinos de los distintos municipios integrados en la Comunidad con el objetivo de fomentar "el sentido de pertenencia a esta histórica institución que agrupa a siete localidades de las provincias de Valladolid y Segovia".

La programación festiva y cultural arrancará con la elaboración de un mural participativo sobre la Villa y Tierra de Íscar en el frontón municipal, un trabajo que correrá a cargo de los niños y de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) durante su semana cultural. Posteriormente, el parque de la localidad albergará una tirada participativa de juegos autóctonos que estará coordinada por la Asociación de Juegos Tradicionales de Remondo y de Íscar.

Tras los saludos institucionales las actividades comenzarán en la iglesia de la localidad, donde Carlos Arranz Santos llevará a cabo la presentación de la historia de la Comunidad de Villa y Tierra de Íscar, seguido por la intervención de Antonio Alonso, quien analizará la historia de la Cofradía de la Cruz, y de María Jesús Arranz, encargada de presentar a la Cofradía de Santa Águeda.

El apartado cultural continuará con la presentación del nuevo libro de canciones tradicionales de la Comunidad, un acto en el cual el coro de Remondo interpretará dos piezas de su repertorio. Asimismo, se realizará una breve introducción del libro de recetas de la Comunidad, donde se detalla de manera específica la elaboración de la especialidad gastronómica local conocida como 'el bollo de tabla'.

La jornada completará su vertiente divulgativa con la explicación de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Remondo a cargo de Julio Santos, a la que seguirá una disertación sobre las campanas por parte de Héctor Arribas y un toque de campanas realizado por los jóvenes del municipio.

Los actos concluirán con una procesión de San Antonio protagonizada por los niños por las calles del pueblo, una posterior degustación de 'el bollo de tabla' y una visita guiada por la localidad conducida por Julio Santos.

El origen de la Comunidad de Villa y Tierra de Íscar se remonta a los tiempos medievales de la Extremadura castellana, cuando la repoblación al sur del río Duero tras la conquista de Toledo en 1085 se organizó en torno a los llamados Concejos de Villa y Tierra. Así, al amparo de la fortaleza de Íscar surgieron doce aldeas que, tras diversos procesos de despoblación entre los siglos XII y XVII, conformaron un fondo común que dio origen a la actual Comunidad. Hoy en día, la entidad está integrada por los municipios vallisoletanos de Íscar, Cogeces, Megeces y Pedrajas de San Esteban, y por los segovianos de Villaverde, Remondo y Fuente el Olmo.