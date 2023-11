El cupón diario de la ONCE deja 35.000 euros en Ávila. El vendedor Diego Mauricio Parra.

El cupón diario de la ONCE deja 35.000 euros en Ávila. El vendedor Diego Mauricio Parra. - ONCE

ÁVILA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cupón de la ONCE ha dejado 35.000 euros en Ávila correspondiente al sorteo celebrado este jueves, 9 de noviembre, según informan fuentes de la organización.

El agente vendedor Diego Mauricio Parra Rodríguez, que ejerce su actividad laboral en la ciudad amurallada, es quién ha llevado la suerte a la capital abulense con un boleto del número 21510/002 vendido a través del terminal TPV.

Diego, afiliado a la ONCE y centinela de la ilusión desde hace más de una década, cuya trayectoria profesional se vio premiada el pasado 26 de septiembre en una gala celebrada en Valladolid para homenajear a los trabajadores que cumplían 11, 22 ó 33 años, ha mostrado su satisfacción al conocer la noticia justamente en la víspera del sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE y ha animado a no perder la ilusión en la recta final de este sorteo.