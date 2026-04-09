El Cupón Diario de la ONCE deja 35.000 euros en Tiñosillos (Ávila)

El vendedor de la ONCE José Antonio Jiménez Díaz. - LA ONCE

ÁVILA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Diario de la ONCE ha dejado en el municipio de Tiñosillos (Ávila) un premio de, 35.000 euros, correspondiente al sorteo de este miércoles, 8 de abril, cuyo motivo estaba dedicado al Románico Mudéjar de Arévalo.

El centinela de la ilusión José Antonio Jiménez Díaz ha vendido un boleto de TPV en la zona en la que ejerce su labor como agente vendedor de productos de juegos ONCE y que tiene como punto de referencia el municipio de Tiñosillos, aunque también abarca localidades limítrofes como S. Pedro Arroyo, Narros de Saldueña, Riocabado y Villanueva de Gómez, entre otras.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.