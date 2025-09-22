El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte en Burgos 100.000 euros. En la foto, Carlos Reyes Molina. - ONCE

BURGOS 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido este domingo en Burgos un total de 100.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes de dicha organización.

Carlos Reyes Molina es el vendedor de la ONCE que ha repartido en Burgos 100.000 euros en premios, en cinco cupones agraciados con 20.000 euros cada uno correspondientes al sorteo de este 21 de septiembre. El vendedor ha repartido estos 100.000 euros en su quiosco situado en la calle Santiago de la capital burgalesa.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, mas 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón, así como premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos a otros cuatro cupones.