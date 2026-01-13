El cupón de la ONCE del día 15 llevará la imagen de la fiesta de los Titos de Burgos, una tradición con más de 5 siglos

El delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, la alcaldesa, Cristina Ayala, y el concejal de Fiestas, César Barriada. - EUROPA PRESS

BURGOS 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cupón de la ONCE del próximo jueves 15 de enero estaré dedicado a la fiesta de los Titos de Gamonal, una festividad que se celebrará el día de San Antón, 17 de enero, en el barrio burgalés de Gamonal, donde se repartirán 20.000 raciones de titos.

Esta fiesta se remonta al año 1502, como ha recordado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y una fotografía con los calderos llenos de la legumbre y un cazo con el reparto, será la imagen que ilustre el cupón de ese día.

Según ha explicado el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, serán "cinco millones de cupones" los que se repartirán por toda España, al tiempo que ha subrayado la importancia que tiene que aparezca en el cupón diario una tradición como el reparto de titos, al que ha calificado como "fiesta de la solidaridad".

Asimismo, Pérez ha subrayado que se trata de "una de las mayores campañas de difusión física del país" y ha destacado el paralelismo entre la solidaridad que dio origen a la fiesta y la labor social que desarrolla la organización.

La imagen del cupón fue entregada al Ayuntamiento como símbolo del valor cultural y social de esta celebración.

La fiesta se celebra cada 17 de enero, día de San Antón, en el barrio de Gamonal y es una tradición que nació en 1502 en la cofradía de San Antón, el patrón de los animales.

Los miembros de esta cofradía ofrecen una comida popular a base de esta legumbre cocinada a fuego lento desde las 5:00 de la mañana de ese mismo día y con el que la hermandad obsequia a burgaleses y foráneos, que se acercan a degustarla.

Al respecto, Cristina Ayala ha destacado que esta celebración cuenta "con más de cinco siglos de historia", una fiesta que, además, contará este año con el reconocimiento especial a través de un cupón de la ONCE dedicado a esta tradición burgalesa.

La regidora ha recordado que la fiesta de los Titos está "documentada desde 1502", tiene su origen en una iniciativa "solidaria" impulsada por la cofradía de San Antón para alimentar a las personas con menos recursos.

Se trata de una comida "popular de invierno" elaborada a base de esta leguminosa, rica en proteínas, que históricamente se utilizaba tanto para personas como para animales.

La cofradía de San Antón repartirá este sábado "20.000 raciones" de este plato tras la celebración de la misa -a las 12.00 horas- y la bendición de los animales domésticos. La Cofradía de San Antón emplea más de 2.100 kilos de titos junto a cebolla, ajo, pimentón, aceite, pimientos y guindillas.