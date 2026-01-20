La Cúpula del Milenio de Valladolid acoge hasta el día 25 un Aula del Río con dos balsas para practicar pesca sin muerte

VALLADOLID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cúpula del Milenio de Valladolid acoge desde el lunes 19 hasta este domingo, 25 de enero, el 'Aula del Río' de la Fundación Patrimonio Natural un espacio en que se pone a disposición de grupos escolares, asociaciones y particulares para conocer más sobre los ríos de Castilla y León y sobre la pesca de truchas sin muerte.

La iniciativa está organizada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural, según señalan en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

En el aula del río se podrá conocer los ríos de la comunidad y aprender el arte de la pesca sin muerte de la mano de monitores de profesionales.

Para ello, se pone a disposición de los visitantes dos grandes balsas de diez por diez metros con truchas vivas para practicar la pesca sin muerte, así como una zona de educación ambiental sobre ecosistemas fluviales, fauna piscícola y otras especies (aves, invertebrados como cangrejos, insectos, entre otros).

Este espacio, abierto desde este lunes, estará abierto hasta el domingo 25. De lunes a viernes, en horario de mañana (de 9.30 a 13.30 horas), está dirigido a grupos escolares. Por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas, para asociaciones, grupos discapacidad y público en general.

El fin de semana será para público general de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas el sábado y de 10.00 a 14.00 horas el domingo.

Para acceder, gratuitamente, se debe realizar siempre una reserva previa, o bien en el enlace https://forms.o3ice.com/e/ZV5fCGBCV4 o mediante el envío de un mail a reservas@praecyl.es.

En cualquier caso, la organización señala que quien no pueda reservar se puede acercar y preguntar si hay plazas disponibles en el siguiente grupo.