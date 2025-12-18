La Cúpula del Milenio de Valladolid acogerá una decena de actividades para familias durante las vacaciones de Navidad

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cúpula del Milenio de Valladolid acogerá una decena de actividades organizadas por el Ayuntamiento dirigidas a familias coincidiendo con las vacaciones escolares de Navidad.

En concreto, el próximo lunes, 22 de diciembre, comenzará una nueva edición del Comando Pucela, una actividad dirigida a niños y jóvenes de entre 6 y 14 años que propondrá tres novedosas misiones: 'Objetivo: encontrar el niño Jesús' (lunes 22 y 29 de diciembre), 'Comando Pucela solidaria' (martes 23 y 30) y 'Navidad en la tierra de los Reyes Magos' (martes 30 de diciembre y 2 de enero).

Los participantes deberán demostrar su ingenio y resolver diferentes retos en varios espacios de la ciudad para entrar a formar parte del 'Comando Pucela'. Para participar será necesario realizar una inscripción en la Casa de Zorrilla. Las misiones, todas gratuitas, tendrán lugar entre las 10.30 y las 13.30 horas con comienzo y final en la Cúpula.

Además, los días 22, 23 y 26 de diciembre, la Cúpula acogerá talleres de ilustración familiares de temática navideña impartidos por Cintia Martín y Patricia de Cos.

Cada día habrá dos sesiones tituladas 'Postales desde el lejano Oriente' (17.30 horas) y 'Recortando un invierno pintado' (19.00). La participación en la actividad es libre, sin necesidad de inscripción previa.

Coincidiendo con los talleres (mismos días y con pases a la misma hora en las que se celebran) se celebrará la actividad teatralizada 'Abuela, ¿dónde pongo la figurita?', que animará a niños y mayores a descubrir el significado de las figuras del belén de una forma original y divertida.

Además, los niños tendrán su propia fiesta de Nochevieja el martes 30 de diciembre entre las 18.00 y las 21.00 horas con bolsa de cotillón, 'minidisco' con DJ, sus campanadas y la animación del Mago Toño.

MÁS ACTIVIDADES

El año 2026 comenzará con el concurso de disfraces '¡Menudo angelito estás hecho!', una cita familiar, sin límite de edad, que invita al público interpretar el concepto de 'angelito'. El certamen, que tendrá lugar el viernes 2 de enero a partir de las 19.00 horas, premiará las ideas más originales con entradas para espectáculos.

De forma paralela a estas actividades, entre el 22 de diciembre y el 2 de enero, la Cúpula contará con un photocall de temática navideña para que niños y mayores puedan fotografiarse y guardar un recuerdo de estos días.

Por último, este espacio acogerá un torneo infantil de ajedrez el sábado 3 de enero en horario de mañana. Esta cita, que pone el broche a la programación en la Cúpula, tendrá como 'cuota de inscripción' voluntaria un kilo de alimentos no perecederos para su donación al Banco de Alimentos de Valladolid.

Las personas interesadas pueden apuntarse hasta las 21.00 horas del 2 de enero a través del correo capvalladolid@gmail.com o vía WhatsApp (628140967).

Además de las propuestas en la Cúpula, la Sala de Las Francesas acoge, hasta el 4 de enero, la instalación para público familiar 'El palacio de los Reyes Magos', que regresa con nuevas sorpresas y escenas centradas en la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.

El espíritu navideño llegará también a los teatros, con programaciones especiales en el Calderón y el LAVA; al Museo de la Ciencia, que ofrecerá una nueva edición de su 'Planetario en familia', y al Patio Herreriano, que organiza talleres infantiles.