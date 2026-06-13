El Curpillos de Burgos se salda con 92 personas atendidas y 22 trasladadas al hospital

Archivo - Hospital Universitario de Burgos. - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

BURGOS, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la Jira del Curpillos en el Parque de la Quinta de Burgos se ha saldado con un total de 92 personas atendidas en el hospital de campaña, de las que 22 han sido trasladadas finalmente al hospital.

El Ayuntamiento de Burgos ha informado, en un comunicado recogido por Europa Press, del balance de incidencias atendidas por los servicios de emergencias instalados en el aparcamiento de Las Veguillas, donde se ubicó un hospital de campaña, Bomberos y Protección Civil con motivo del festejo de este viernes 12 de junio.

A lo largo de la jornada del viernes los servicios sanitarios atendieron a 92 personas en el hospital de campaña, de las que 70 fueron asistidas por consumo excesivo de alcohol y las otras 22 restantes por contusiones, cortes y quemaduras.

De entre los atendidos por estos servicios, hubo 22 traslados en ambulancias al Hospital de Burgos tras confirmarse que así lo requerían al no remontar la recuperación.

La incidencia más grave fue las lesiones sufridas por un joven que al ser manteado por un grupo de amigos cayó al suelo y sufrió un golpe en la cabeza, tal y como ha detallado el Consistorio.

En cuanto al operativo de limpieza, los equipos de Urbaser recogieron 20 toneladas de basura en el Parque de la Quinta, recinto en el que se instalaron trece contenedores de vidrio, 150 cubos y 35 cajas para fracción resto.

Asimismo, han trabajado tres equipos con diez operarios para las tareas de acopio y limpieza y se han incorporado además tres vehículos y dos recolectores de carga trasera con otros diez operarios.

Ya en la mañana de este sábado, día 13, además de la limpieza del recinto se han revisado todas las zonas periféricas como los alrededores del Plantío, las zonas de paso del río y sus márgenes.

A lo largo de todo el operativo de limpieza, tanto en los trabajos previos como durante la jornada del viernes y este fin de semana, se han incorporado 162 operarios en 4 turnos y 44 vehículos entre camiones cisterna, barredoras, vehículos ligeros, camiones de carga y de lavado.

El Ayuntamiento burgalés ha subrayado que las labores de limpieza de choque de este sábado continuarán con otras "más exhaustivas" desde el próximo lunes, 15 de junio, con una brigada con dedicación exclusiva a la limpieza de la Quinta.