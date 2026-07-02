Un curso de verano de la ULE aborda el impacto del patrimonio histórico-cultural como potenciador del turismo en León

Archivo - Palacio del Conde Luna, que acogerá el curso de verano de la ULE 'León destino turístico: El papel del patrimonio histórico-cultural'. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Conde Luna de la capital leonesa acogerá entre los días 6 y 10 de julio el curso de verano de la Universidad de León (ULE) abordará el impacto del patrimonio histórico-cultural como potenciador del turismo en León.

El curso, 'León destino turístico: El papel del patrimonio histórico-cultural', está dirigido a estudiantes y titulados en general, así como a profesionales del patrimonio histórico-cultural y del sector turístico, aunque está y abierto a la participación de cualquier persona interesada en su temática.

El objetivo principal es identificar y analizar los principales ejes del patrimonio histórico-cultural, así como valorar su impacto en la industria turística, con el fin de lograr un turismo de calidad, más competitivo y sostenible (económico, social y medioambientalmente), según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Asimismo, se pretende dar a conocer el rico y amplio patrimonio histórico-cultural de León y fomentar su difusión e interés social, al tiempo que se profundizará en el conocimiento de la vida de la Reina Urraca I de León con motivo del noveno centenario de su fallecimiento.

En las sesiones serán objeto de debate y análisis recursos turísticos como el sector hotelero, el enoturismo, el Camino de Santiago, el turismo activo y el patrimonio histórico, cultural, natural y gastronómico, así como el turismo rural.

PROSPERIDAD COMPARTIDA Y ESTABILIDAD SOCIAL

El profesor Constantino García Ramos, responsable de la Dirección del curso, ha indicado que el tema elegido presenta un gran interés social por dar a conocer el rico y amplio patrimonio histórico-cultural de ciudad León, así como por su impacto en el sector turístico y en la economía por el empleo y riqueza inducidos que crea, lo que genera prosperidad compartida y estabilidad social.

La metodología será eminentemente práctica, con la participación de ponentes "de primer nivel" de diversos ámbitos, entre los que destacan el arqueólogo del Ayuntamiento de León Victorino García Ramos; el vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Turismo Activo, Raúl Temprano Alonso; el presidente de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, Juan Carlos Pérez Cabezas y Juan José Losada Chacón, chef del Restaurante Pablo, que cuenta con una estrella Michelín.

Se trata por tanto de una oportunidad para intercambiar experiencias en el ámbito del patrimonio histórico-cultural y del sector turístico a través de un foro de encuentro y debate.

El curso de verano se lleva a cabo con la colaboración de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, la Diputación Provincial, el Instituto Leonés de Cultura (ILC), La Majada, ALSA y el Vicerrectorado de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la ULE.

VISITAS GUIADAS

La tarifa incluye la visita guiada al Centro de Interpretación del Reino de León, el Museo de León, el Centro de Interpretación del León Romano - Cripta de Puerta Obispo, el Museo Sierra Pambley, el Museo de San Isidoro, el yacimiento arqueológico de Lancia y Las Cuevas Menudas, el Monasterio Mozárabe de San Miguel de la Escalada, el Museo de los Pueblos Leoneses (Mansilla de las Mulas) y el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac).

También están incluidos los cafés de los descansos y una sesión dedicada al enoturismo a cargo de Francisco González Bernardo, director Técnico de Bodegas Vitalis, con una cata de vino, así como el transporte a las visitas de fuera de León.

En total serán 52 horas (42 presenciales y 10 de trabajo individualizado), que permitirán a los participantes reconocer 2'5 créditos ECTS. El precio de la matrícula se ha fijado en 85 euros, cantidad que se reduce a 65 para estudiantes, personas empadronadas en León y desempleados.

Toda la información, el programa completo y la inscripción para el curso se pueden consultar en la página web de Extensión Universitaria de la Universidad de León.