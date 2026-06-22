CyL abre los plazos para que mayoristas y agencias soliciten participar en los viajes del Club de los 60 para 2027

Archivo - Una pareja pasea por la orilla en la playa de Poniente, a 11 de marzo de 2023, en Benidorm, Alicante, Comunidad Valenciana (España). - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León ha anunciado el 'Programa de Viajes para las Personas Mayores del Club de los 60' de cara al año 2027, esta iniciativa de carácter social está destinada a las personas mayores y la Junta de Castilla y León ya ha invitado a participar a todas las empresas mayoristas organizadoras de viajes que estén interesadas.

La documentación que rige este programa, relativa a las Condiciones Generales y las Condiciones Particulares para cada destino, está disponible en el portal web 'www.jcyl.es/club60' desde este lunes, fecha en la que se ha publicado la resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Los interesados disponen de acceso a los formularios de solicitud de participación, de presentación de documentación y a los Anexos correspondientes en la sede electrónica de la Administración autonómica. Este canal sirve para la entrega de la solicitud de participación y de la documentación económica y técnica por parte de las mayoristas.

Asimismo, en esta campaña de 2027, las agencias de viajes que cumplan los requisitos específicos de las Condiciones Generales pueden solicitar la acreditación para la información y reserva de estos viajes. Para resolver dudas o recabar información, la Gerencia de Servicios Sociales atiende en el Servicio de Atención a Personas Mayores y Prevención de Dependencia, situado en la Plaza Madrid número 5 de Valladolid.

CALENDARIO DE SOLICITUDES

El calendario oficial establece un primer plazo de diez días hábiles para las solicitudes de participación de las mayoristas organizadoras (sin documentación económica ni técnica). Este periodo cuenta a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el Bocyl.

Por su parte, las solicitudes de acreditación para información y reserva de las agencias de viajes cuentan con un plazo de cinco días hábiles, con el mismo inicio de cómputo.

Una vez concluido el primer plazo, y tras el análisis, comprobación y subsanación de errores en caso de que sea necesario, se abrirá un segundo plazo protegido de diez días hábiles. Este periodo se reserva en exclusiva para que las mayoristas aporten la documentación económica y técnica a través del formulario específico.

La apertura de las propuestas económicas se realizará en una sesión pública, de la cual se anunciará la fecha, hora y lugar de celebración con suficiente antelación en el portal web oficial. La valoración de las ofertas se guiará por los criterios señalados en las condiciones, y los gastos de diseño, edición y distribución del folleto publicitario serán por cuenta de las mayoristas que resulten adjudicatarias de los destinos.

Frente a esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe la interposición de un recurso de alzada ante la titular de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. El plazo establecido para ello es de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el boletín oficial.