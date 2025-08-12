CyL alcanza los once incendios activos, cinco de gravedad dos y cuatro que llegan al nivel 1

Bomberos trabajan para extinguir el incendio, a 10 de agosto de 2025, en Molezuelas de la Carballeda, Zamora (España). La Junta de Castilla y León - Emilio Fraile - Europa Press

VALLADOLID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León alcanza actualmente once incendios activos en todo su territorio, cinco de ellos se mantienen en nivel de gravedad dos y otros cinco llegan ya al nivel 1, según han informado a Europa Press fuentes de la Junta de Castilla y León.

En concreto, los de gravedad dos se sitúan en las provincias de León y Zamora. Así, en Zamora se trata de los incendios de Molezuelas y Puercas, en la provincia de Zamora, donde el fuego ha obligado a evacuar hasta ocho municipios afectados de la zona, según han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

En concreto, en Molezuelas de la Carballeda sigue varias carreteras cortadas, se trata de la ZAP-2454 entre Congosta y ZA-110 desde las 19.16 horas; la ZA-110 entre ZAP-2554 y L.P. León desde las 20.43; la ZAP-1511 desde Fuente Encalada a Alcubilla de Nogales desde las 22.25; la ZA-111 de Cubo a L.P. León desde las 00.23 y la ZAP-1510 salida de Molezuelas hacia Uña de Quintana.

Además, el incendio ha obligado a mantener evacuados los municipios de Congosta; Villageriz; Alcubillas de Nogales; Fuente Encalada; Carracedo y San Pedro de la Viña.

En el caso del incendio de Puercas están tres carreteras cortadas por el incendi, se trata de la ZA-P-2433 Puercas a Ferreruela y el Camino rural asfaltado de Ferreruela a Vegalatrave y la carretera Abejera Valer.

En este caso se han evacuado las localidades de Puercas y Ferreruela de Tábara.

En el caso de León, se mantienen en índice de gravedad 2 el de Paradiña, Yeres y Llamas de Cabrera. En concreto, el fuego de Yeres en León está activo desde el sábado a las 16.33 horas, ha obligado a desalojar o confinar a unos 800 vecinos de diferentes pueblos y ha afectado al paraje natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad.

Igualmente, también en nivel 2, se encuentra el fuego de Paradiña que comenzó este domingo y en el que actualmente se encuentran trabajando 17 medios y el de Llamas de Cabrera que lleva activo desde el viernes con 23 medios trabajando actualmente en el lugar.

Por otra parte, hay otros cinco incendios de gravedad uno. En concreto se encuentran en Orallo y Fasgar, en la provincia de León, San Barlotomé de Pinares en Ávila, Resoba (Palencia).

Asimismo, están activos otros tres incendios que, por el momento, no han subido de nivel de gravedad. Los tres fuegos están localizados en León, en los municipios de Villavieja, Cabaña de la Dornilla y Anllares del Sil.