CyL amplía de 18 a 24 meses el periodo de apoyo al pago de las cuotas de la Seguridad Social a los autónomos

Suárez-Quiñones en un momento de la comparecencia para explicar el proyecto de presupuestos de su Consejería para 2027 - JCYL

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio reforzará el próximo año el 'programa Consolidacyl' y ampliará de 18 a 24 meses el periodo de apoyo al pago de las cuotas de la Seguridad Social, con ayudas de hasta 3.000 euro por beneficiario para lo que destinará un presupuesto inicial de 1,67 millones de euros "ampliable".

Así lo ha avanzado el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio en su comparecencia este martes en la Comisión de Economía y Hacienda donde ha detallado el proyecto de presupuestos de su departamento para 2027 que contempla 88,94 millones de euros para medidas de apoyo al trabajo autónomo, el emprendimiento, la continuidad de los negocios y la actividad de las entidades de economía social.

El presupuesto incluye el denominado 'Kit de Autónomos' con una dotación global de 42,23 millones de los que 35,9 millones corresponden a la Dirección General de Economía Social para respaldar una estrategia integral con cinco líneas de actuación en apoyo al trabajador autónomo en todas las etapas de su actividad para favorecer el relevo generacional "y ofrecer protección ante situaciones que puedan comprometer su continuidad".

Por su parte, ECyL se hará cargo de los otros 6,33 millones y destinará específicamente 330.000 euros a jóvenes titulados universitarios y de Formación Profesional, "favoreciendo que el talento joven encuentre en el emprendimiento una oportunidad de futuro en Castilla y León".

Entre las actuaciones figuran 30 millones para el Bono Autónomos con ayudas directas de 300 euros por beneficiario con la que se prevé llegar a más de 100.000 trabajadores autónomos y 3,05 millones para Relevacyl que duplica la ayuda mínima al relevo generacional de 10.000 a 20.000 euros y alcanzará los 30.000 euros cuando se trate de mujeres o de actividades en el medio rural.

A estos se suman otros 1,18 millones para el Bono Recupera-T, destinado a contribuir al pago de las cuotas durante situaciones de incapacidad temporal para evitar que una enfermedad ponga en riesgo la continuidad de su actividad. "Apoyar al autónomo significa también estar a su lado en los momentos de mayor dificultad", ha explicado el consejero que ha incidido en que no basta con impulsar la creación de nuevos negocios ya que también es importante "ayudar a que crezcan, se consoliden y perduren en el tiempo". En economía social, se destinarán cerca de 45 millones a actuaciones relacionadas con el empleo inclusivo, las cooperativas, las sociedades laborales y la promoción de este modelo empresarial y de esa cantidad, 38,39 millones se dedicarán a favorecer el empleo de las personas con discapacidad a través de los centros especiales de empleo. La partida incluye 34,08 millones para financiar costes salariales y 4,31 millones para unidades de apoyo a la actividad profesional e inversiones en estos centros.

Además se destinan 3,25 millones a la inserción laboral de personas con mayores dificultades de acceso al empleo, mediante ayudas a empresas de inserción y medidas para favorecer la incorporación de personas con discapacidad al mercado ordinario de trabajo. "Eliminar barreras, ampliar oportunidades y favorecer una integración laboral efectiva y duradera", ha defendido el titular de Industria en su comparecencia en la que ha insistido en la necesidad de avanzar hacia un mercado laboral "más inclusivo y con mayores oportunidades para todos".

Por último, el presupuesto de 2027 reserva , 2,42 millones para cooperativas y sociedades laborales y 850.000 euros para actividades de promoción, difusión y colaboración vinculadas a la economía social.