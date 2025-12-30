CyL amplía hasta el 31 de enero las restricciones por la dermatosis nodular bovina

Archivo - Vacas. Rural. PAC. Campo. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ampliará hasta el 31 de enero las restricciones en vigor por la dermatosis nodular contagiosa, que limitan la celebración de ferias de ganado bovino cuando participen animales procedentes de más de una explotación.

Así lo ha anunciado el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes, donde ha explicado que las medidas actuales están en vigor hasta el 2 de enero, fecha desde la que se publicará una ampliación, por el momento, hasta el 31 del mismo mes.

Fernández Carriedo ha explicado que la decisión se adopta "a la vista de los informes técnicos, de la persistencia del riesgo y de la aparición de nuevos casos en Francia", por lo que se considera necesario prolongar el actual régimen de limitaciones, menos restrictivo que el aplicado en la primera fase.

El consejero ha recordado que, en una primera etapa, las medidas afectaban a todo tipo de celebraciones ganaderas, mientras que en la segunda -vigente hasta ahora- las restricciones se redujeron exclusivamente a ferias de ganado bovino con animales procedentes de distintas explotaciones.

"Vista la situación y sabiendo que el riesgo todavía persiste, la idea es ampliar estas últimas medidas hasta el próximo 31 de enero", ha precisado el portavoz, quien ha detallado que el nuevo periodo entrará en vigor este viernes, coincidiendo con el fin de la normativa actual.