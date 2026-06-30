CyL amplía hasta el 31 de julio las medidas contra la dermatosis bovina que permiten ferias con medidas de bioseguridad

Archivo - El Departamento de Agricultura dispondrá 80.000 vacunas para proteger la cabaña bovina aragonesa frente a la dermatosis nodular contagiosa. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este martes la ampliación de las medidas vigentes contra la dermatosis nodular bovina, unas acciones que permiten la celebración de ferias pero con determinadas medidas de bioseguridad.

Según la orden, en el momento actual hay una evolución favorable de la situación epidemiológica de la enfermedad en España, no obstante, desde Castilla y León "se considera oportuno prorrogar la vigencia de las medidas cautelares que están en vigor, con el fin de mantener un nivel adecuado en la vigilancia de esta enfermedad en la Comunidad".

El texto mantendrá su vigencia hasta el 31 de julio siempre y cuando se mantenga esta evolución epidemiológica favorable y autorizará la celebración de ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados (incluidos los nacionales) y cualquier evento de animales de la especie bovina con la obligación de realizar las tareas de limpieza y desinfección reglamentarias, así como la desinsectación de animales, vehículos e instalaciones.

Por lo demás, se mantendrán el resto de las medidas vigentes para todas las explotaciones, entre ellas, la obligación de desinsectar los vehículos de transporte de animales de las diferentes especies con carácter previo a la salida de la explotación ganadera con destino a vida.

Además, en los casos de explotaciones de Castilla y León que reciban animales procedentes de zonas consideradas de riesgo (áreas donde ya se ha vacunado y se puede autorizar la salida de animales) serán sometidas a vigilancia veterinaria oficial y la desinsectación de todos los bovinos presentes en la explotación.

Las primeras medidas cautelares para reforzar la protección de la cabaña ganadera entraron el vigor el 25 de octubre por un período inicial de 15 días a través de una primera Resolución que suspendió la celebración de todas las ferias y mercados de ganado.

Con fecha de 6 de noviembre se dictó una segunda Resolución que prorrogó hasta el 30 de noviembre las primeras medidas más restrictivas mientras que el 26 de noviembre salió la tercera Resolución que estaba vigente hasta el 23 de enero, fecha en la que se prorrogo únicamente a las ferias y mercados de bovino.

Desde esa fecha la orden ha sufrido numerosas ampliaciones, la última cubría hasta el 30 de junio y hoy mismo se prorroga hasta el 31 de de julio.