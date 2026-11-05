CyL ampliará a 29 las enfermedades del cribado neonatal y asumirá al completo la compra de vacunas contra Covid-19

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Cribado Neonatal de Castilla y León ampliará a 29 las enfermedades congénitas que permite detectar a partir del 1 de enero de 2027, nueve más que las 20 incluidas actualmente, tal y como ha anunciado el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, cuando también ha avanzado que destinará 10 millones para asumir al completo la compra de vacunas contra la Covid-19.

Así lo ha expuesto este jueves en la comparencia en la Comisión de Economía y Hacienda para desglosar los presupuestos de su área.

La ampliación del cribado neonatal se enmarca en el refuerzo de las políticas de prevención y diagnóstico precoz previsto en el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio, y supondrá que la cartera autonómica superará de nuevo las prestaciones contempladas en la cartera común de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud.

Junto al cribado neonatal, las cuentas permitirán reforzar los programas de detección precoz de cáncer de mama, de cuello de útero y colorrectal mediante mejoras en sus sistemas de gestión y seguimiento.

Asimismo, la Consejería avanzará en los trabajos preparatorios para implantar el programa de cribado de cáncer de pulmón, ha avanzado el consejero, quien ha destacado, asimismo, la apuesta de su Consejería en programas de estudios e investigaciones en diagnóstico genético del cáncer hereditario, que contará con 460.000 euros, un 27 por ciento más, con el objetivo de avanzar en la identificación de personas con riesgo de desarrollar estas patologías.

MÁS DE 65 MILLONES PARA VACUNAS

Estas actuaciones forman parte del Programa de Salud Pública, que dispondrá en general de 143,2 millones de euros en 2027, frente a los 110,6 millones de los últimos presupuestos aprobados. Este incremento es de un 29,5 por ciento y se centra en el impulso al refuerzo de la política vacunal, con una inversión superior a los 65 millones, cerca de un 86 por ciento más que en 2024.

Esta dotación financiará la adquisición de dosis para el calendario vacunal universal, los grupos de riesgo y los viajeros internacionales, tal y como ha indicado Vázquez.

Entre las novedades, ha destacado que la Junta prevé extender la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) a más grupos de riesgo, como las personas con enfermedades cardiorrespiratorias graves, en función de la evidencia científica disponible. En la campaña actual, esta vacuna se recomienda a personas de 18 años o más institucionalizadas en centros de mayores o de atención a la discapacidad que no hayan sido vacunadas previamente, así como a pacientes con condiciones de muy alto riesgo.

También se ampliará la oferta de vacunación frente al herpes zóster, de forma que en 2027 podrán recibirla quienes cumplan 65 y 80 años y, como novedad, las personas que cumplan 71, con el propósito de reducir la población pendiente de inmunizar.

La Consejería mantendrá, además, la captación activa de varones no vacunados frente al virus del papiloma humano (VPH), iniciada en 2025 hasta los 18 años y ampliada en 2026 hasta los 25, para alcanzar los objetivos de cobertura previstos.

En el caso de la gripe infantil, el departamento ha recordado que la campaña de 2026 ya ha elevado de ocho a once años, ambos inclusive, el límite de edad de los niños a los que se ofrece la vacunación estacional, administrada en otoño por vía intranasal.

COMPRA DE VACUNAS CONTRA LA COVID

Otro de los cambios previstos para 2027 será la asunción íntegra por parte de la Comunidad de la adquisición de vacunas frente a la Covic-19, cuyo coste había abonado hasta la presente campaña el Ministerio de Sanidad. Para atender esta compra, la Junta ha presupuestado más de diez millones de euros.

En el ámbito de la atención a viajeros internacionales, las cuentas reforzarán la adquisición de vacunas de acuerdo con las recomendaciones nacionales e internacionales e incorporarán, como novedad, la inmunización frente al virus chikungunya.

Por otro lado, en la prevención de enfermedades no transmisibles, la Consejería incluirá el inicio de la elaboración de una Estrategia Integral de Abordaje de la Obesidad Infantil, con actuaciones coordinadas desde los ámbitos sanitario, educativo y deportivo para hacer frente a factores de riesgo como el sedentarismo y los hábitos poco saludables.

PLANIFICACIÓN Y CUIDADOS PALIATIVOS

Por otra parte, el programa de Planificación y Desarrollo contará con una dotación cercana a los 1,2 millones de euros destinada a fortalecer la capacidad de anticipación del sistema sanitario de Castilla y León con los instrumentos estratégicos puestos en marcha.

En este sentido, en el próximo ejercicio se impulsará la aprobación del Plan de Cuidados Paliativos de Castilla y León y se avanzará en la elaboración de la futura Estrategia de Atención al Paciente Oncológico.

También comenzarán los trabajos de análisis que servirán de base al nuevo Modelo de Atención Sociosanitaria.

La Consejería mantendrá el desarrollo y seguimiento de los instrumentos estratégicos vigentes, entre ellos el V Plan de Salud de Castilla y León 2032 y el Plan Estratégico de Medicina Personalizada y de Precisión 2024-2030.

Asimismo, abordará la evaluación final de los planes de Investigación e Innovación en Salud y de Enfermedades Raras, cuya vigencia concluye en 2027.