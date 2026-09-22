CyL anticipará mañana los 575 de la PAC mientras explora otras vías de ayuda al campo

VALLADOLID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León ha anunciado que este miércoles se abonará el pago de 575 millones de euros del anticipo de las ayudas directas de la PAC correspondiente a 2026 para un total de 48.600 beneficiarios y ha defendido que la medida busca aportar liquidez al sector para afrontar la compra de semillas, fertilizantes, gasóleo o alimentación suplementaria para el ganado.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo autonómico estudia otras vías de ayuda para el campo, supeditadas al esfuerzo presupuestario de la Administración.

Pino ha realizado un análasis de la labor que ha realizado al frente de la Consejería durante los cien primeros días y se ha marcado los retos más inmediatos, unos datos que ha aportado en las Cortes en respuesta a una interpelación del PSOE.

Así, ha anunciado que en "próximos días" presentará los estudios de costes de la uva en la Denominación de Origen Ribera del Duero, a los que ha sumado los correspondientes a la leche de vaca o el maíz, tras recordar que ya ha presentado los estudios de costes de la patata y de la uva de la DO Rueda. "Hemos acordado un calendario anual para presentar los estudios de costes de los productos e iniciado actuaciones contra la destrucción de valor, vamos a hacer valer la Ley de la Cadena alimentaria para proteger al eslabón más débil, que son los agricultores y los ganaderos", ha señalado.

Además, ha reseñado que con el sector de la patata la Consejería que dirige dará un "paso más" para crear una marca de calidad que identifique su origen, su diferencia y "genere más valor para el productor".

Por otra parte, ha anunciado que en los próximos cien días la Junta afrontará la reforma de la Ley de Caza, orientada a eliminar trámites "anacrónicos" y dotar de herramientas como el uso de visores nocturnos o precintos digitales, así como la modificación de la Ley de Sanidad Animal para reducir "la burocracia inútil y reforzar la figura de los veterinarios habilitados".

A estas actuaciones se suma la movilización de 30 millones de euros vinculados a la Reserva Agrícola de Crisis para amortiguar el coste de los carburantes, junto con la aportación de otros 20 millones adicionales mediante la reordenación del presupuesto de la Consejería.

Por otro lado, también se abordarán mejoras para el sector cerealista y apícola, "fuertemente afectados por la subida de costes y las inclemencias meteorológicas de la última campaña".

Finalmente, el balance de estos primeros cien días de gestión ha contemplado la resolución de 900 expedientes de ayudas para la incorporación de jóvenes y 300 planes de mejora por valor de 70 millones de euros, la demanda de reciprocidad y cláusulas espejo a la Unión Europea frente a las importaciones de terceros países, y la asistencia directa a explotaciones afectadas por los incendios estivales.