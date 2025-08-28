CyL aprueba una subida salarial para docentes de hasta 2.100 euros al año para los más veteranos

Archivo - CyL otorga subvenciones por valor de 170.000 euros a 319 Ampas y 12 federaciones para promocionar el asociacionismo - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta, celebrado este jueves, ha aprobado con carácter previo a su firma la propuesta de acuerdo de mejora de las condiciones laborales del personal docente de centros públicos no universitarios de la Comunidad, una subida que se llevará a cabo en dos años y afectará a los profesionales del 4 sexenio, con un aumento de 1.050 euros anuales, y a los del 5 sexenio, 2.100 euros anuales más.

Se establece una subida a partir del 1 de septiembre del 4 y 5 sexenio que afecta a los docentes con más antigüedad, que son los que no pudieron beneficiarse de la carrera docente, según ha explicado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

Precisamente, ha destacado que el Ejecutivo autonómico es consciente de que la educación es la "mayor garantía" para el desarrollo integral de las personas y el progreso de la sociedad, por ello, la Junta tiene el compromiso de "mejorar la calidad y eficacia del sistema de enseñanza en la Comunidad".

De esta manera, la Administración autonómica busca valorar el trabajo del profesorado, incentivar su progreso y contribuir a elevar la calidad educativa a través del estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente.

Durante esta legislatura se han suscrito acuerdos entre la Junta de Castilla y León y las organizaciones sindicales que han supuesto mejoras en las condiciones laborales del personal docente (bajada de las ratios, incremento de plantillas y reducción de horario lectivo) así como aumento en las retribuciones gracias a la carrera horizontal.

Así el pasado 23 de julio, tras semanas de negociación, se firmó un preacuerdo entre la Consejería de Educación y todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación (CSIF, ANPE, STECyL-i, UGT-SP y FE-CCOO).

Es el texto que se aprueba este jueves en Consejo de Gobierno, previo a la firma del acuerdo de mejora de las condiciones laborales del personal docente de centros públicos no universitarios de Castilla y León.

CONDICIONES DEL ACUERDO

El acuerdo recoge un incremento del componente de formación permanente, los denominados sexenios, a los docentes de mayor antigüedad que no han podido acceder a la carrera horizontal. La subida se llevará a cabo en dos años y afectará a los profesionales del 4 sexenio, con un aumento de 1.050 euros anuales, y a los del 5° sexenio, 2.100 euros anuales más.

Así, se homologan las retribuciones de este colectivo con el resto de los docentes que ya las vieron incrementadas con la carrera profesional horizontal.

Asimismo, el profesorado itinerante del medio rural también verá mejorada su retribución a través de la cuantía que reciben correspondiente al kilometraje.

El acuerdo incluye, además, a los equipos directivos de los colegios rurales agrupados (CRA), que verán incrementado su complemento específico en la misma cuantía que los maestros de estos centros, que ya lo recibían.

El texto recoge mejoras en el propio desarrollo de la labor profesional como la disminución de las horas o periodos lectivos para el personal docente que desempeñe cargos directivos y una simplificación progresiva de la burocracia.

Asimismo, la Consejería se compromete a mejorar la aplicación que se utiliza en el ámbito de la atención a la diversidad. En este mismo sentido, se contempla el refuerzo de los equipos de orientación con 36 profesionales que se irán incorporando de forma paulatina en los dos próximos cursos. Se recoge también que se abordará una mejora de los permisos y licencias por enfermedad para el profesorado.

Por otro lado, se incorpora una importante mejora de gestión respecto al personal docente interino, ya que la cobertura de las sustituciones que surjan durante el curso escolar se realizará a través de adjudicaciones informatizadas, como las de inicio de curso, de forma semanal.

Finalmente, se crearán departamentos de Economía en los institutos de Enseñanza Secundaria (IES) en los que se imparten los ciclos formativos de Administración y Gestión y Comercio y Marketing que cuenten con 2 o más plazas de plantilla jurídica y se realizarán las actuaciones necesarias para implementar una aplicación en el Portal de Educación para que el personal docente de Castilla y León pueda realizar consultas administrativas.

La Consejería de Educación y las organizaciones sindicales reiteraron en el encuentro de julio el compromiso de seguir negociando, siempre con el objetivo de avanzar en las condiciones laborales del personal docente que repercutirán en la mejora de la educación en la Comunidad, proponiendo comenzar estas negociaciones en octubre con la mejora de las tutorías y la reducción del del horario lectivo a los mayores de 55 años.