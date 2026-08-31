CyL baja al tercer puesto como destino preferido en turismo rural con 219.124 pernoctaciones en julio, un 0,9% más

Archivo - Casa Rural en Castilla y León. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León bajó en julio un escalón más como destino preferido en turismo rural del país, al situarse tras Baleares y Andalucía, y alcanzó las 219.124 pernoctaciones, un 0,9 por ciento más que en el mismo mes de 2025, mientras que en España crecieron un 2,1 por ciento, según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Europa Press.

Además, Castilla y León registró en el sexto mes de 2026 un total de 95.442 viajeros, un 3,4 por ciento más que un año antes, de los que 82.515 son residentes en España y 12.927 en el extranjero.

Por su parte, la estancia media fue de 2,30 noches, de nuevo inferior que la media (3,14 por ciento), y Castilla y León se mantiene también como la comunidad autónoma que más personal emplea en el turismo rural, con 5.048, seguida de Baleares (4.129) y Andalucía (3.900).

Respecto al número de alojamientos abiertos en Castilla y León en el mes de junio ascendió a 3.236 (17.791 en España), con 30.667 plazas estimadas (183.394 en todo el país).

El grado de ocupación en los establecimientos rurales de la Comunidad fue del 23 por ciento por plazas (33,04 en el resto de España), 39,41 por ciento en cuanto a las plazas en fin de semana (43,21 ciento como media nacional) mientras que por habitaciones la ocupación se situó en el 29,73 por ciento, frente al 42,44 del resto del país.

Finalmente, el Índice Precios de Alojamientos de Turismo Rural se situó en Castilla y León en 176,45, menor que el nacional (199,11) y un tres por ciento más, cuando en España creció la mitad, un 1,5 por ciento.