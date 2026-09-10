CyL censura la "falta de sensibilidad e interlocución" de la ministra de Sanidad en la negociación de un estatuto médico

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha censurado la "falta de sensibilidad e interlocución" de la ministra de Sanidad, Mónica García, en la negociación de un estatuto médico después de que varios sindicatos de distintas comunidades autónomas hayan anunciado una huelga de ámbito nacional a partir de mediados de octubre.

En su intervención posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha hecho referencia a las "graves consecuencias" de las huelgas sanitarias registradas en los últimos meses que han dejado miles de intervenciones quirúrgicas retrasadas y un "impacto económico muy relevante".

"Creemos que ha faltado sensibilidad y capacidad de interlocución por parte del Gobierno en esta materia", ha expresado el consejero, para después censurar que la ministra haya "atacado" a un sector vital en el ámbito sanitario.

En este sentido, ha señalado que los médicos son esenciales para el funcionamiento de la sanidad y el Gobierno "no ha creado cauces de interlocución" para resolver un problema que se ha anunciado desde "hace mucho tiempo".

A este respecto, ha celebrado que García haya señalado que el estatuto médico "puede tener cabida una vez que se haga el estatuto para todos los profesionales". "La ministra sigue sin sentarse y sin querer negociar Y desgraciadamente hemos perdido mucho tiempo, pero si finalmente se consiguiera arreglar sería dar un paso adelante en esa dirección", ha ahondado, un punto en el que también ha lamentado que la titular de Sanidad "no sea muy dada al diálogo, al encuentro y a reconocer la verdad".

Por todo ello, ha asegurado que un buen paso para solucionar un problema es reconocer que existe y escuchar a los profesionales. "No quiero decir con ello que se atiendan el 100 por ciento de sus reivindicaciones, pero si no se sienta a negociar con los representantes de los profesionales sanitarios, sería imposible alcanzar un acuerdo en esta dirección", ha concluido.