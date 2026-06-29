CyL cerró abril con un déficit de 347 millones de euros, el 0,42% del PIB, frente a los 500 millones en 2025

VALLADOLID 29 Jun. (EUROPA PRESS) - La comunidad autónoma de Castilla y León cerró el mes de abril con un déficit de 347 millones de euros que equivalen al 0,42 por ciento del PIB, frente a los 500 millones del mismo periodo del año 2025 que supusieron el 0,64 por ciento del PIB.

Esto supone un descenso del déficit del 30,60 por ciento y de 153 millones de euros en cifras absolutas.

Castilla y León ha anotado el sexto menor porcentaje de déficit sobre el PIB de las autonomías --País Vasco y Navarra llegaron a abril con superávit-- y la octava más alta el cifras absolutas, según los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Hacienda.

En total, la Administración Regional registró un déficit de 7.422 millones, lo que equivale al 0,42 por ciento del PIB, frente al 0,48 por ciento del mismo periodo de 2025. En términos absolutos, el déficit se reduce un 7,9 por ciento. La mejora del saldo autonómico responde a un aumento de los ingresos no financieros del 10,1 por ciento, hasta 80.279 millones, que supera en 1,8 puntos porcentuales el crecimiento del gasto, que se sitúa en el 8,3 por ciento, hasta 87.701 millones.