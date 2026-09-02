CyL cierra agosto con 14.452 altas procedentes del proceso de regularización extraordinaria, sexta mayor cifra del país

Archivo - Varias personas en la oficina integral de la Seguridad Social, a 20 de abril de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). Hoy arranca de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno. Alrededor de - Photogenic - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de afiliados extranjeros regularizados en alta en la Seguridad Social por el proceso extraordinario ascendía a 337.917 a fecha de 31 de agosto, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el caso concreto de Castilla y León la cifra alcanza los 14.452, sexto mayor dato absoluto y un 4,3 por ciento, quinto mayor porcentaje como Canarias.

Por países de origen, el que cuenta con más afiliados en alta provenientes del proceso de regularización es Colombia (97.376), seguido de Venezuela (66.733). Estos dos países concentran casi la mitad del total a 31 de agosto.

De estos 337.917, el 79,8 por ciento (269.627) estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 16.912 (un 5 por ciento) eran trabajadores autónomos. Además, por sexo, el 60,2 por ciento eran hombres (203.418) y el 39,8 por ciento, mujeres (134.499).