CyL, entre las comunidades que pierde mayor número de titulados en Ingeniería de España

Un ingeniero, durante su jornada de trabajo. Foto archivo. - INGENIERÍA DE ESPAÑA Y FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León registra una evolución preocupante en el número de egresados de Ingeniería, que ha descendido un 38,76 por ciento en los últimos años, lo que la sitúa entre las regiones con mayor caída de titulados a nivel nacional, según el III Informe sobre los estudios universitarios de Ingeniería en España, elaborado por el Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE) a partir de datos oficiales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

A pesar de perder un 1,06% de matriculados, registrando algo más de 11.400 alumnos matriculados en titulaciones de Grado en el curso 2024/2025, Castilla y León mantiene una base significativa de estudiantes de Ingeniería.

La tendencia descendiente en matriculaciones afecta de forma directa a la disponibilidad futura de profesionales con responsabilidad técnica en sectores esenciales para el territorio. Pero más preocupante aún resulta que el informe señala que el crecimiento del alumnado se concentra principalmente en titulaciones que no habilitan para el ejercicio profesional (+55,54%), frente a las habilitantes (-28,79%); es decir, ingenierías asociadas a funciones técnicas con impacto directo en la seguridad y la calidad de los servicios públicos muestran una evolución mucho más débil.

COMPROMETIDO EL RELEVO GENERACIONAL

El análisis muestra, además, un desequilibrio entre ramas. Mientras las titulaciones vinculadas a Ingeniería Industrial e Informática concentran la mayor parte del alumnado, otras ingenierías estratégicas para el medio rural, las infraestructuras y la ordenación del territorio presentan cifras muy reducidas. En el caso de Topografía, el número de estudiantes matriculados es inferior a 30, una situación que compromete el relevo generacional en una disciplina clave para la gestión del suelo, las infraestructuras y el desarrollo territorial.

INGITE subraya que esta combinación de descenso de egresados, concentración del alumnado en pocas ramas y debilidad de determinadas ingenierías esenciales puede limitar la capacidad de Castilla y León para afrontar retos como la modernización de infraestructuras, la transición energética, la cohesión territorial o la prestación de servicios técnicos en el ámbito rural.

José Antonio Galdón, presidente de INGITE, afirma que "la planificación de los estudios de Ingeniería debe tener en cuenta las necesidades reales del territorio y de la sociedad, porque de ella dependen la seguridad, la sostenibilidad y la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos".

Desde INGITE se insiste en la necesidad de una planificación universitaria alineada con el interés general, que garantice la formación suficiente de profesionales técnicos para sostener el desarrollo económico y social de Castilla y León a medio y largo plazo.