CyL congelerá al mínimo legal la cooperación al desarrollo y priorizará a los países que colaboren con la repatriación

Rechaza la acogida de más menores: "Un solo mena en situación irregular, uno solo, ya desborda la capacidad de acogida de Castilla y León" VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales congelará hasta el mínimo legal exigible los recursos destinados a cooperación internacional al desarrollo y dará prioridad en la cooperación internacional a los países que colaboren con Castilla y León en la repatriación y retorno de menores en situación irregular.

Así lo ha anunciado este lunes el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán de Vox, que ha basado esa medida en la necesidad de que todo euro público invertido en el exterior redunde en el fin concreto al que se destine.

Pollán ha ratificado que la Junta suprimirá todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas.

"Ni un euro de los castellanos y leoneses saldrá de su bolsillo para fomentar el efecto llamada", ha aseverado el vicepresidente que ha anunciado una auditoría anual de todos los gastos vinculados a inmigración ilegal en el objetivo de reducirlos "al mínimo imprescindible" para el cumplimiento del marco legal.

Carlos Pollán ha vuelto a rechazar la acogida en Castilla y León de más menores extranjeros no acompañados. "Un solo mena en situación irregular, uno solo, ya desborda la capacidad de acogida de Castilla y León", ha argumentado tras lo ha asegurado que la Junta trabajará "activamente" por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen y no habilitará nuevos centros de acogida de inmigrantes ilegales ni ampliará plazas en los existentes.

Pollán ha explicado también que la Consejería instará a la Fiscalía de Menores a la realización de pruebas forenses de determinación de edad "para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios" y ha reivindicado que estas pruebas son "imprescindibles" porque, aún siendo menores, si se da por buena una edad inferior a la que tienen, "se garantizan un fraude a futuro al poder permanecer en los centros tiempo después de cumplir la mayoría de edad".

El político de Vox ha defendido que las pruebas de edad funcionan además como medida de protección y ha abogado también por el refuerzo de los protocolos de intervención y disciplina en los centros de menores y de seguridad de los trabajadores.

Por otro lado, ha ratificado la reducción al 50 por ciento de todas las subvenciones destinadas a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que no acrediten "de forma objetiva" una utilidad pública efectiva y ha explicado que el ahorro de esa medida se destinará "íntegramente" al fortalecimiento y mejora de los servicios públicos de Castilla y León.

El titular de Desregulación ha insistido en que el acceso a cualquier tipo de subvención pública estará condicionado a la previa justificación del destino y uso de las ayudas recibidas con anterioridad y a la acreditación de su utilidad efectiva.

Para ello impulsará "las reformas legales necesarias" para avanzar de manera progresiva en la reducción "hasta su eliminación", ha apostillado, de las subvenciones o ayudas públicas que no contribuyan de forma directa y verificable a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León.

Pollán ha informado además de que su departamento revisará "de manera continua y exhaustiva" el destino de los recursos públicos, mediante la realización de auditorías periódicas, "con el objetivo de identificar y eliminar cualquier gasto que resulte improductivo, innecesario o carente de justificación".