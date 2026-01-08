CyL contempla acudir al TC si se formaliza el acuerdo de financiación con Cataluña que "rompe la igualdad"

VALLADOLID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha avanzado este jueves que el Ejecutivo autonómico contempla acudir al Tribunal Constitucional si finalmente se formaliza el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y ERC en materia de financiación, al considerar que "rompe" la igualdad entre los españoles y "perjudica" a Castilla y León.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha señalado que este pacto "supone la compra de apoyos para que el presidente del Gobierno siga en La Moncloa, con cargo a los recursos de todos los españoles y en detrimento de los intereses de Castilla y León".

En este sentido, ha asegurado que el acuerdo "es claramente contrario al principio de igualdad según el cual los ciudadanos pagan impuestos en función de su capacidad y reciben servicios según sus necesidades".

El portavoz ha insistido en que la Junta "utilizará todos los recursos a su disposición, incluso la vía del Tribunal Constitucional", aunque ha precisado que para ello sería necesario que exista "un acto administrativo o documento formal con valor jurídico" y no meras declaraciones o anuncios políticos.

Fernández Carriedo ha subrayado que la Junta se opone a cualquier pacto que genere desigualdad y ha acusado al Gobierno de "negociar la financiación autonómica a espaldas de las comunidades". "No es normal que tengamos que enterarnos de los acuerdos financieros del Estado a través de una reunión con un partido separatista", ha reprochado.

El consejero ha recordado que no es la primera vez que se produce una situación similar. "Ya ocurrió con la condonación de la deuda separatista, antes de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera fuera convocado, ya conocíamos el contenido por boca de Oriol Junqueras", ha criticado.

A su juicio, este procedimiento "perjudica gravemente a Castilla y León y al conjunto de España" y responde únicamente a la "búsqueda de apoyos parlamentarios" por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "No se trata de mejorar la vida de la gente, sino de comprar los votos de los partidos separatistas", ha criticado.