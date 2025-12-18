CyL convoca ayudas para mejorar las capacidades de investigación del tejido empresarial, dotadas con 356.837 euros

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado la convocatoria de subvenciones destinadas a "desarrollar y mejorar las capacidades de investigación e innovación del tejido empresarial" y que tienen una dotación económica de 356.837 euros.

Se trata de una línea impulsada por la Consejería de Economía y Hacienda a través del apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (Aaeeii) de la Comunidad y que están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Aunque la cuantía total de la convocatoria es de 356.837,50 euros, se podrá incrementar, dentro de la vigencia de la misma, por una adicional máxima de 950.000 euros, si bien este incremento se destinará "exclusivamente a la resolución de las solicitudes presentadas en el plazo previsto, sin que ello implique nuevo plazo de presentación ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver", detalla el Bocyl.

Los beneficiarios serán las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (Aaeeii) inscritas en el registro, así como las entidades, cualquiera que sea su forma jurídica, que se encuentren asociadas a cualquiera de estas agrupaciones.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León y terminará el día 16 de febrero de 2026.