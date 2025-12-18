CyL convoca el concurso público para una nueva licencia de televisión privada

Archivo - Televisión, TDT - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica en su edición de este jueves, 18 de diciembre, las bases del concurso público para otorgar una licencia para prestar servicio de comunicación audiovisual televisivo de titularidad privada.

La licencia permite explotar el servicio dentro del múltiple digital de cobertura autonómica por un periodo de quince años. Las sucesivas renovaciones de la licencia serán automáticas y por el mismo plazo estipulado inicialmente para su disfrute, de conformidad con las condiciones establecidas en la normativa.

La convocatoria establece que para ser titular de la licencia, además de tener plena capacidad de obrar, será necesario que se cumplan una serie de requisitos y respetar limitaciones. Así, deberá garantizar la prestación continuada del servicio, de conformidad con las condiciones y compromisos asumidos en la solicitud de participación en el concurso y que sirvan de base para otorgar la licencia. Salvo por probadas causas de fuerza mayor, la prestación del servicio no podrá ser interrumpida sin previa autorización del titular de la Consejería competente en materia de servicios de comunicación audiovisual.

Además deberá difundir gratuitamente, citando su procedencia, los comunicados, notas o avisos de interés público que excepcionalmente le sean remitidos por los órganos de gobierno de las administraciones públicas. También emitir en abierto durante 24 horas al día, mientras que el ámbito de las emisiones del canal objeto de la licencia será el autonómico.

Por otra parte, el contenido mínimo, de producción propia inédita será de 28 horas semanales de contenidos. Al menos, el 70 por ciento de dichos contenidos de producción propia inédita se emitirá entre las 14.00 y las 23.00 horas. Además, no podrá emitir en cadena con otros prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisivos autorizados.

Las bases también establecen que el adjudicatario deberán cumplir con la siguiente cobertura mínima de despliegue. Así, en el inicio de las emisiones una obligación de cobertura del 80 por ciento de la población de la Comunidad, mientras que, a partir del tercer año de vigencia de la licencia, la cobertura llegará al 90 por ciento de la población de la Comunidad.

Para participar en concurso "será requisito indispensable acreditar la constitución de una garantía de 800.000 euros por cada solicitud de participación en el concurso para la adjudicación de la licencia".

"Las garantías quedarán extinguidas y serán devueltas a los solicitantes de la licencia que no resulten adjudicatarios, en el plazo de 30 días desde la resolución definitiva del concurso. Se retendrá la garantía al adjudicatario, tras haberse verificado que ha cumplido los trámites y obligaciones correspondientes, la garantía se devolverá en el plazo de 30 días desde la formalización del documento administrativo previsto en la base 21", añade la publicación.

Las personas físicas y jurídicas que opten a la licencia no podrán presentar más de una solicitud. Además, no se admitirá la participación de dos o más empresas constituidas, o con el compromiso de constituirse, en una unión temporal de empresas.