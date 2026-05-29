CyL convoca este sábado a más de 16.000 opositores para cubrir 553 plazas de los cuerpos Auxiliar y Administrativo

Archivo - Imange de archivo de un examen. - UGR - Archivo

VALLADOLID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta celebrará este sábado, 30 de mayo, las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema de acceso libre por oposición, en los cuerpos Auxiliar y Administrativo de la Administración General de la Comunidad.

En total, están convocados 16.127 aspirantes, que realizarán sus exámenes en todas las provincias de la Comunidad. Estas pruebas, convocadas por Resolución de 7 de enero de 2026, permitirán cubrir 362 plazas del Cuerpo Auxiliar y 191 plazas del Cuerpo Administrativo. Del total de plazas, 479 corresponden al turno general y 74 están reservadas al cupo de personas con discapacidad, señala la administración autonómica a través de un comunicado.

Tal y como ha señalado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, estas convocatorias reflejan "el compromiso de la Junta con el fortalecimiento de unos servicios públicos modernos, eficaces y cercanos, contribuyendo a mejorar la atención que reciben los ciudadanos en toda la Comunidad".

En el caso del Cuerpo Auxiliar, están convocados 10.341 aspirantes, cuyas pruebas se celebrarán en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. En este proceso, 317 plazas corresponden al turno general y 45 al cupo de personas con discapacidad. En Ávila se examinarán 765 aspirantes; en Burgos, 1.079; en León, 1.559; en Palencia, 619; en Salamanca, 1.716; en Segovia, 579; en Soria, 537; en Valladolid, 2.598; y en Zamora, 889.

Por su parte, al proceso selectivo del Cuerpo Administrativo están convocados 5.786 aspirantes para realizar las pruebas en las provincias de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. En este proceso, 162 plazas corresponden al turno general y 29 al cupo de personas con discapacidad. En concreto, acudirán 897 aspirantes en Burgos, 931 en León, 1.323 en Salamanca y 2.635 en Valladolid.

La prueba selectiva consistirá, en ambos casos, en la realización de un ejercicio tipo test de carácter teórico-práctico. Para el Cuerpo Administrativo, los aspirantes deberán responder un cuestionario de cien preguntas con respuestas múltiples, mientras que en el caso del Cuerpo Auxiliar el examen estará compuesto por ochenta preguntas.

La ratio total de participación en estos procesos selectivos supera los 29 aspirantes por cada plaza convocada, lo que pone de manifiesto el elevado interés que despierta el acceso al empleo público en la Administración autonómica.

"La incorporación de nuevos empleados públicos resulta esencial para seguir garantizando una administración ágil y profesional, especialmente en un contexto de relevo generacional en las plantillas públicas", ha añadido.