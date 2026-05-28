CyL defiende avanzar en igualdad pero pide que las decisiones de las cofradías no afecten al interés turístico

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido la necesidad de avanzar en materia de igualdad tras la decisión de la Cofradía Minerva y Veracruz de León de que las mujeres no puedan portar túnica, como sí hacen los hombres, si bien ha pedido que las decisiones de las hermandades no afecten a las declaraciones de interés turístico.

En estos términos se ha expresado el portavoz del Ejecutivo autonómico en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras ser preguntado por la votación celebrada el pasado domingo en la mencionado cofradía, en la que no se alcanzó la mayoría de dos tercios exigida para modificar los estatutos en favor de esta participación más igualitaria.

"Nuestro deseo es que se pueda avanzar hacia la igualdad en todo el ámbito social en el conjunto de la Comunidad, también en este ámbito", ha expresado, y que "sea cual sea la decisión que puedan tomar las hermandades, que corresponden lógicamente a ellas, en ningún caso pueda determinar una decisión por parte del Gobierno de eliminación del reconocimiento de carácter turístico que tuviera concedido".

En este sentido, el portavoz de la Junta se ha referido en específico a la categoría de interés turístico internacional o nacional, cuya concesión corresponde al Ejecutivo central.

"Por ello, me gustaría que sea cual sea la decisión final de las hermandades o de las autoridades, esto no determine en modo alguno una posición contra el asuntos de la Comunidad por parte del Gobierno", ha concluido.