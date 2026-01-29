CyL dejará de recibir 160 millones al mes al decaer el Decreto Ómnibus

VALLADOLID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha advertido este jueves de que la Comunidad dejará de percibir 160 millones de euros al mes como consecuencia de la caída del denominado 'Decreto Ómnibus' del Gobierno central, que incluía la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica y local.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha explicado que el Decreto preveía actualizar las cuantías "hasta las cantidades que habíamos recibido en el año 2025", pero al no haberse aprobado "parece ser que el Gobierno tiene intención de pagar exclusivamente las cuantías correspondientes al año 2023".

"Esto significa que abordaremos la gestión de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales con los recursos del año 2023, pero con los retos y los costes del año 2026", ha lamentado el consejero, quien ha recordado que el año pasado ya se produjo "una circunstancia similar" que entonces se resolvió con un mecanismo extraordinario.

"Se nos asignarán los recursos correspondientes al último año en que el Estado tuvo Presupuestos vigentes, es decir, 2023", ha explicado, al tiempo que ha cifrado en 160 millones de euros mensuales la reducción de ingresos, cantidad calculada "a partir de las cifras comunicadas en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado en diciembre".