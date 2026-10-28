CyL destina 600.000 euros en herramientas y formación para adaptar la Administración a la "tercera revolución" de la IA

Melchor Arias (i), director de la ECLAP, Raquel Alonso, Luis Miguel González Gago y Francisco Raedo, director general de la Función Pública., - EUROPA PRESS

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha invertido cerca de 600.000 euros este año en herramientas y formación de sus empleados públicos para adaptar la Administración a la "tercera gran revolución" que ha supuesto la irrupción de la Inteligencia Artificial.

Una cantidad con la que se han impulsado 184 actividades formativas en competencias digitales que suman más de 12.000 participantes, según ha precisado el consejero de la Presidencias, Luis Miguel González Gago, momentos antes de participar en la Jornada 'Administración inteligente. Inteligencia Artificial', organizada por la Escuela de Administración Pública de Castilla y León en Valladolid.

"Más de 300 empleados públicos se han citado para aprender y ver el desarrollo que puede tener la Inteligencia Artificial en las administraciones públicas", ha precisado González Gago.

El consejero ha incidido en la necesidad de garantizar su "uso responsable", con especial atención a la protección de los datos personales, la seguridad de la información, la transparencia, la garantía del respeto al principio de igualdad, y la supervisión humana, como exige el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial del año 2024.

En este contexto, la Consejería de la Presidencia está reforzando la capacitación digital de los empleados públicos a través del Plan de Formación y Aprendizaje de la ECLA para 2026. Además de haber elaborado una guía práctica para el uso de la inteligen artificial generativa, durante 2026 ha impulsado 184 actividades formativas competencias digitales, que suman más de 12.000 participantes.

Estas iniciativas incluyen formación en ciberseguridad, herramientas colaborativas e inteligencia artificial aplicada al trabajo administrativo, con el objetivo de preparar a los profesionales públicos para afrontar los retos de la transformación digital.

"Pasamos de la ofimática en la administración pública, la antigua máquina de escribir, a lo que fue la administración electrónica. Empezaron a utilizarse los ordenadores y nuevos sistemas. Ahora estamos en una nueva fase, en una tercera gran revolución que nos exige una capacitación digital avanzada para nuestros empleados públicos", ha resumido el consejero.

La jornada cuenta con la participación de expertos y profesionales del ámbito tecnológico y, además de una mesa de expertos, tiene como ponente principal a Juan Merodio, conferenciante internacional y especialista en transformación digital e inteligencia artificial, que abordará las posibilidades de esta tecnología para mejorar la productividad y potenciar el talento de las personas.