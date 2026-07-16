CyL encarga a TRAGSA por 3,6 millones tres cuadrillas de extinción de incendios en Zamora, Palencia y Soria

Varios bomberos se preparan para extinguir el incendio forestal, a 6 de julio de 2026, en Ribota de Sajambre, León, Castilla y León (España). El incendio activo desde el pasado 26 de junio en Ribota de Sajambre (León) ha subido este domingo, 5 de julio, a - Xuan Cueto - Europa Press

VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Medio Ambiente y Energía la formalización de tres encargos a la empresa pública TRAGSA para la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios forestales y otras actividades en el medio natural en las provincias de Zamora, Palencia y Soria.

Con vigencia hasta abril de 2028, la inversión conjunta asciende a 3,65 millones de euros: 1,24 millones para la comarca forestal de Villardeciervos (Zamora); 1,22 millones para la Aguilar de Campoo (Palencia) y 1,17 millones para la de Covaleda (Soria).

Las actuaciones se desarrollarán en los montes del término municipal de Manzanal de Arriba, en la comarca zamorana de Villardeciervos; en los montes de utilidad pública de los municipios palentinos de Berzosilla, Pomar de Valdivia, Aguilar de Campoo, Barruelo de Santullán, Brañosera, Salinas de Pisuerga, Mudá y San Cebrián de Mudá, en la comarca de Campoo, y en los montes de utilidad pública de Covaleda y Duruelo de la Sierra, en la comarca soriana de Covaleda.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha precisado que cada cuadrilla estará integrada por siete bomberos forestales (un jefe de cuadrilla y seis peones especialistas) que llevarán a cabo tratamientos selvícolas, como podas, clareos, desbroces y eliminación de restos vegetales, así como trabajos de mantenimiento de caminos, pistas forestales e infraestructuras del medio natural.

También contemplan actuaciones de conservación de áreas recreativas y refugios, mantenimiento de la señalización forestal, seguimiento del estado sanitario de los montes mediante muestreos y control de plagas, además de otras labores dirigidas a mejorar la gestión forestal y reducir el riesgo de incendios.

El portavoz ha destacado que el encargo permitirá contar durante todo el año con tres cuadrillas terrestres, una en cada comarca, para ejecutar trabajos de prevención, restauración y conservación de los montes, "además de intervenir en la extinción de incendios forestales cuando sea necesario".