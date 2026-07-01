CyL envía efectivos para apoyar en la extinción del incendio de Leciñena (Zaragoza)

CyL envía efectivos para apoyar en la extinción del incendio de Leciñena (Zaragoza)
CyL envía efectivos para apoyar en la extinción del incendio de Leciñena (Zaragoza) - JCYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 1 julio 2026 12:21
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   VALLADOLID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El operativo del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) ha enviado a Leciñena (Zaragoza) la ELIF de Prado Luengo B3Y-22 de cinco componentes y su helicóptero LY-22.

   La Junta ha enviado esta cuadrilla helitransportadas de bomberos forestales de rápida intervención a petición del operativo de extinción de incendios de Aragón, según ha detallado la Consejería de Medio Ambiente a través de su canal oficial en 'X'.

   La cuadrilla se encuentra ya en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para comenzar su trabajo.

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