CyL envía efectivos para apoyar en la extinción del incendio de Leciñena (Zaragoza) - JCYL

VALLADOLID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El operativo del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) ha enviado a Leciñena (Zaragoza) la ELIF de Prado Luengo B3Y-22 de cinco componentes y su helicóptero LY-22.

La Junta ha enviado esta cuadrilla helitransportadas de bomberos forestales de rápida intervención a petición del operativo de extinción de incendios de Aragón, según ha detallado la Consejería de Medio Ambiente a través de su canal oficial en 'X'.

La cuadrilla se encuentra ya en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para comenzar su trabajo.