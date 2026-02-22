CyL espera que la ampliación de las posibilidades de donación en la UE impulse un modelo "regular y planificado"

Archivo - Donación de sangre - CHEMCYL - Archivo

VALLADOLID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) espera que los nuevos criterios de la Unión Europea que amplían las posibilidades de donar sangre, impulsen un modelo "regular, planificado y seguro" que pase por el incremento de donaciones para abastecer a la Comunidad, que necesita unas 450 al día.

El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado la actualización del Reglamento sobre sustancias de origen humano (SoHO) y la nueva Guía EDQM 2025, que unifican los criterios de donación de sangre en todos los países miembros.

Entre las principales novedades se amplía el número máximo de donaciones anuales permitidas hasta seis al año en el caso de los hombres y cuatro en el de las mujeres, con un intervalo mínimo de dos meses entre cada donación. Hasta ahora, los límites eran de cuatro y tres donaciones, respectivamente.

El Chemcyl considera que esta actualización normativa supone una oportunidad para reforzar la información, sensibilización y fidelización de los donantes.

Así, este centro espera que esto promueva un modelo de donación "regular, planificada y segura" y que se impulsen el número de donaciones en la Comunidad favoreciendo la disponibilidad de componentes sanguíneos durante todo el año, tal y como ha indicado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Castilla y León cuenta con puntos fijos de donación en las once áreas sanitarias, así como con una red de colectas móviles que recorren municipios, universidades, centros de trabajo, organismos oficiales y otros espacios.

Actualmente, la Comunidad requiere unas 450 donaciones diarias para cubrir las necesidades habituales de los hospitales, una actividad que se mantiene los 365 días del año.

El último balance de actividad del Chemcyl del año 2025 registró 108.535 donaciones, una cifra muy similar a la de 2024, con 108.828 donaciones, lo que refleja la solidaridad y el compromiso de los ciudadanos de la Comunidad.