CyL espera la llegada de 50.000 pruebas de detección

VALLADOLID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha informado este viernes de que se espera que en los "próximos días" lleguen a la Comunidad 50.000 pruebas de detección y pide al Ministerio de Sanidad que facilite contenedores y bolsas estancas ante el incremento de "residuos sanitarios".

Casado ha insistido en que desde la Junta se mantienen las compras al exterior y ha reiterado que, hasta el momento, se han gastado más de 12 millones de euros. Así, ha detallado que los gerentes sanitarios pueden solicitar a los hoteles que habiliten espacios para el profesional sanitarios para que no vuelvan a sus casas, algo que desde la Junta se intetará que "esté listo lo antes posible".

En este sentido, Casado ha detallado que no se trata de hoteles medicalizados sino que se trata de profesionales que cuentan con equipos de protección individual y no están enfermas. "No son pacientes en los hoteles", ha aseverado.