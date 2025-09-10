CyL expone en la 33 Semana de la Carretera su modelo de gestión de una red viaria "segura, sostenible e inteligente"

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha expuesto en la 33 edición de la Semana de la Carretera, celebrada en Madrid, su modelo de gestión viaria basado en "la seguridad, la innovación tecnológica y la sostenibilidad", con iniciativas "pioneras" como la señalización inteligente frente a fauna salvaje, el Modelo Digital de las Carreteras o el uso de materiales reciclados en firmes.

En este marco, el director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, ha asegurado que cada inversión en innovación y digitalización se traduce en más seguridad, mejores condiciones de circulación y un menor impacto ambiental.

Durante su intervención en una mesa redonda organizada por la Asociación Española de la Carretera, Puerta ha subrayado la apuesta de la Comunidad por la digitalización, con el Modelo Digital de las Carreteras, una plataforma que ha integrado información georreferenciada, inventario de activos y análisis predictivos para anticipar incidencias, planificar mejor el mantenimiento y reducir costes.

En materia de seguridad vial, Puerta ha destacado los avances en señalización inteligente orientada a reducir los accidentes provocados por la irrupción de fauna salvaje, según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press.

En esta reunión también se han expuesto los resultados de una treintena de paneles instalados en tramos de riesgo para emitir alertas en tiempo real mediante algoritmos desarrollados junto a la Universidad de Salamanca, lo que ha permitido reducir en un 22 por ciento los siniestros en estas zonas.

Asimismo, el director ha destacado el proyecto 'Territorio Rural Inteligente', que ha monitorizado en tiempo real la vialidad invernal mediante sensores en silos de sal, depósitos de salmuera y estaciones meteorológicas distribuidos por toda la Comunidad, con el objetivo de optimizar recursos y reforzar la seguridad durante episodios climatológicos adversos.

SOSTENIBILIDAD

En cuanto a sostenibilidad, la Junta ha impulsado el uso de materiales reciclados y subproductos industriales en la construcción y conservación de carreteras.

Entre estos están el polvo de neumáticos reciclados en betunes, que aumenta la durabilidad y resistencia de los firmes; aditivos derivados del aceite de oliva, que reducen consumo energético y emisiones en el proceso; y áridos reciclados procedentes de la propia vía, utilizados en tramos de la A-601 para disminuir la extracción de materiales vírgenes y la huella de carbono.

"Cada innovación en materiales sostenibles es un paso más hacia carreteras más responsables con el medio ambiente y más eficientes para todos los usuarios", ha señalado Puerta.

Por último, el presidente ha afirmado que la red de carreteras de Castilla y León es "un elemento estratégico para el desarrollo de la Comunidad" y que la Junta apostará por la innovación, la sostenibilidad y la seguridad como pilares de su gestión.