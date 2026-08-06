CyL fija en 6 el cupo por cazador y día para tórtola que se podrá cazar sábados y domingos desde el 29 de agosto

Archivo - Cazador el primer día de la temporada de caza en Labrada, Abadín, a 19 de octubre de 2025, en Labrada, Abadín, Lugo, Galicia (España). La temporada de caza en Galicia para 2025-2026 comienza el 19 de octubre de 2025 y finaliza el 6 de enero de 2 - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha fijado en 20 el cupo máximo por cazador y día para la codorniz común, en seis para la tórtola común o europea, en cuatro para la avefría, en tres para ambas agachadizas (computadas de forma conjunta), en tres para la becada, y en dos para el silbón europeo.

Así consta en la Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental por la que se establecen medidas de protección para las especies cinegéticas y deja sin efecto la anterior de 13 de junio.

Según la nueva Orden publicada este jueves en el BOCyL y recogida por Europa Press, se autoriza el ejercicio de la caza de la tórtola común o europea "exclusivamente" en una serie de cotos de caza y bajo una serie de condiciones, entre ellas que el plan cinegético del coto de caza esté en vigor.

Los días hábiles para la caza de la tórtola serán los sábados y domingos comprendidos entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre de 2026, ambos incluidos. En total se ha fijado un cupo de 15.309 tórtolas y tendrá carácter de cupo autonómico para el conjunto de los cotos de caza relacionados en el anexo de la Orden.

Asimismo, los titulares cinegéticos deberán establecer los mecanismos necesarios para "llegado el caso" suspender el ejercicio de la caza sobre esta especie en el momento en el que la Consejería comunique que se ha alcanzado el cupo autonómico.

Además, los cazadores autorizados por los titulares cinegéticos deberán utilizar la aplicación CAPTURCYL para el registro telemático de las capturas y el registro de las capturas deberá efectuarse en el momento en el que se interrumpa la acción de caza porque el arma de fuego deje de estar lista para su uso.

La Consejería ha abierto un plazo hasta el 15 de agosto para que los titulares cinegéticos, incluidos los correspondientes a los cotos de caza relacionados en el anexo de la Orden, puedan adherirse al mecanismo de gestión adaptativa de la tórtola común o europea mediante el establecimiento de sistemas de control de capturas, con el compromiso de registrar telemáticamente las capturas de paloma torcaz durante la media veda de la temporada 2026-2027, conforme al modelo disponible en la Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León.

La adhesión a este mecanismo otorgará preferencia a la realización de acciones de caza sobre la tórtola europea en la media veda de la temporada 2027-2028.

En cuanto a la codorniz, se permitirá la caza de esta especie los martes, jueves, sábados y domingos del periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 20 de septiembre de 2026, y no se permitirá su caza durante la temporada general.

Los titulares cinegéticos deberán disponer de un mecanismo de control efectivo de las capturas de codorniz común mediante alguno de estos dos sistemas, registro telemático de las capturas, por parte de cada cazador autorizado, mediante la aplicación CAPTURCYL --deberá efectuarse antes del transporte de las piezas de caza fuera del coto donde hayan sido capturadas-- o entrega de una ficha de control de capturas diarias a cada cazador autorizado, según el modelo disponible en la página web de la Junta apartado Caza.

En este caso el cazador deberá devolver esta ficha de control al titular cinegético o a su representante legal a fecha de 21 de septiembre de 2026. El titular cinegético deberá grabar los resultados de las capturas en la aplicación disponible en el enlace disponible en la página web de la Junta y el proceso de grabación de resultados deberá estar finalizado antes del 30 de septiembre.