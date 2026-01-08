CyL flexibilizará condiciones y creará un entorno "estable" para que familias puedan adoptar a menores acogidos

VALLADOLID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta flexibilizará las condiciones para crear un entorno "más estable" con el objetivo de que las familias puedan adoptar a los menores que tienen en acogida a través de un nuevo decreto por el que se modifican tres normas relacionadas con este procedimiento que "facilitan" la coordinación entre Servicios Sociales y entidades colaboradora.

En la Comunidad, en estos momentos, hay un total de 1.491 menores acogidos, 748 en familias y, el resto, 743, en centros, ha precisado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y vicepresidenta, Isable Blanco, en rueda de prensa después de que se haya celebrado el Consejo de Gobierno y que ha dado el visto nuevo a esta nueva regulación.

"La ley de Infancia promueve que estos menores que tenemos en acogimiento puedan volver preferentemente con su familia biológica y, en el caso de que no sea así, que pasen a poder ser adoptados. Con el decreto que hoy aprobamos lo que queremos es, siempre pensando en el interés del menor, avanzar hacia un modelo más actualizado que vaya simplificando trámites, más estable y que favorezca ese entorno estable para los menores y que también otorgue mayor seguridad jurídica tanto a las familias adoptantes como a las familias acogedoras de los menores", ha detallado.

Una de las "grandes novedades" de este texto consiste en facilitar a las familias acogedoras, en determinados casos, la adopción del menor acogido cuando los profesionales valoren que es "lo más adecuado para el interés superior del menor". Así, se ha referido a aquellos trámites que afectan a menores con discapacidad, "que son más difíciles de adoptar", a "grupos de hermanos" o también con niños que están "muchos años" con una familia de acogida --el tiempo está limitado a dos años-- y se genera "un vínculo", se agiliza que esa familia pase de ser de acogida a ser de adopción.

Además, "en aras de favorecer la estabilidad familiar de los bebés dados en adopción para evitar cambios en los cuidadores principales", se va a agilizar el procedimiento para que el menor se asiente cuanto antes en una familia definitiva.

Blanco, que ha recordado que se adoptan medio centenar de menores al año en la Comunidad, ha precisado que también se unifican los criterios para las familias que quieran adoptar y se introduce la posibilidad de que quienes hayan solicitado una adopción "puedan ser también acogedores", ha continuado para añadir que el texto establece medidas para "una información permanente y actualizada" mediante vías telemáticas sobre los menores que se alojan en los centros y de los profesionales que trabajan con ellos, con el propósito de poder realizar un seguimiento permanente y en tiempo real del cumplimiento de la normativa.

Este texto normativo está integrado por cuatro artículos, una disposición transitoria y dos finales, mediante los cuales se modifica un total de tres decretos y se establece su aplicación inmediata una vez se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

AMPLIO CONSENSO

Además de someterse las correspondientes fases de consulta pública y participación ciudadana generales, la Junta ha recogido propuestas de numerosas entidades que trabajan en este ámbito, como Plataforma Infancia España, la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, la Asociación Regional de Familias Adoptantes y Acogedoras de Castilla y León, Cruz Roja, Fundación Diagrama y el Foro de Participación de la Infancia y la Adolescencia de Castilla y León, quienes han aportado ideas sobre la adopción abierta, la priorización del acogimiento familiar frente al residencial y la mejora del apoyo a las familias acogedoras.

"Es un paso importante, un paso que nos habían reclamado las familias, la Sociedad Española de Familias de Acogida, la Sociedad Regional de Familiares de Adopción y de Familiares de Acogida y con el que hoy damos por cumplido el compromiso que expresó el presidente Mañueco en buscar el beneficio de los menores en acogimiento, para que puedan desarrollar su proyecto de vida", ha concluido.