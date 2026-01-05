CyL gana 15.225 afiliados en 2025 hasta los 994.923 ocupados, a 5.077 del millón

Archivo - Un operario de limpieza, a 2 de julio de 2024, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número medio de afiliados a la Seguridad Social en diciembre de 2025 en Castilla y León alcanzó la cifra de 994.923, un 1,55 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone una variación de 15.225 afiliados más, según los datos aportados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

Esto supone que la comunidad autónoma de Castilla y León se ha quedado a 5.077 afiliados del millón (hace un año se quedó a 20.302 afiliados de esa cifra).

En España se ha registrado un aumento casi un punto mayor, 2,37 por ciento en concreto, y Castilla y León ha registrado el quinto menor aumento porcentual de las comunidades autónomas.

Sin embargo, si se compara la afiliación media de diciembre con la de noviembre el número de afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León cayó en 1.872 personas, lo que en términos relativos supuso un ligero descenso del 0,19 por ciento, mientras que la media del país subió un leve 0,09 por ciento con 19.180 afiliados más.

Castilla y León ha anotado en este caso el cuarto peor dato de las comunidades junto con Cantabria.