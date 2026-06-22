CyL impulsa 1.100 acciones formativas para sus empleados con la novedad de un área sobre extinción de incendios

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Formación y Aprendizaje de la Escuela de Administración Pública para este año contempla más de 1.100 aciones formativas con la novedad de la creación de una "área específica" en prevención y extinción de incendios "tras las circunstancias que concurrieron el pasado año" en la Comunidad.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado la importancia de la formación "en el día a día" de los empleados públicos, "más de 96.000 contando la Administración General, Sanidad y Educación". Lo ha hecho minutos antes de inaugurar la jornada 'Formación y Aprendizaje en la Administración Pública', organizada por Escuela de Administración Pública de Castilla y León (Eclap).

"Hay una nota media de un 4,3 sobre 5 en la valoración de los propios empleados públicos de esa formación que reciben. Y además es una formación que está de manera permanentemente actualizada. Por ejemplo, en este año se ha creado un área específica en prevención y extinción de incendios forestales, dada precisamente las circunstancias que ocurrieron el año pasado en nuestra comunidad autónoma", ha explicado.

Unas acciones que abarcan más ámbitos como el uso de herramientas digitales; la gestión y dirección pública; la comunicación administrativa o la incorporación de contenidos sobre Inteligencia Artificial.

Un plan que tiene en cuenta las propuestas de los propios empleados públicos, ha continuado González Gago, que ha detallado que se recibieron 485 sugerencias a través del buzón de participación de la Eclap y que se han tenido "en consideración respecto a contenidos, duración, materias sobre las que dar esa formación". "Por lo tanto, tienen que ser los propios empleados públicos los que orienten y dirigen a la administración pública", ha apostillado.

Además de los cursos tradicionales, la Junta está impulsando nuevas formas de aprendizaje par que los empleados públicos sigan formándose de "manera sencilla y constante". En éste ámbito, el Portal de Gestión del Conocimiento de la Eclap ha recibido "casi 290.000 visitas, tiene más de 1.400 contenidos permanentes sobre diferentes materias y sectores que permiten al empleado público que lo desee, por lo tanto, formarse en la materia".

"Estamos acometiendo un proceso muy importante en nuevas tecnologías de diagnóstico y certificación en competencias digitales. Cada empleado público que lo desee tiene en la Eclap un sistema de autodiagnóstico que han utilizado casi 7.000 de ellos. Asimismo, estamos reforzando todo lo que se refiere a los cursos, al área de nuevas tecnologías dentro del conjunto de programación de la Eclap, con más de 33 cursos programados específicamente en el tema", ha abundado.

Por último, ha abordado la Inteligencia Artificial y su aplicación en la Administración pública que permite gestionar de forma "inmediata y fácil" ciertos procedimientos.