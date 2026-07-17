CyL impulsará un "diálogo constructivo" con el Gobierno para mejorar la inversión en los centros patrimoniales de Soria

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, en su primera visita como consejero a la provincia de Soria - EUROPA PRESS

SORIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Alberto Díaz Pico, ha expresado su deseo de impulsar un "diálogo constructivo" con el Gobierno para mejorar y reactivar el yacimiento de Numancia y el resto de centros patrimoniales de la provincia de Soria.

Así lo ha trasladado el titular de Cultura este viernes durante su primera visita como consejero a la provincia, que ha comenzado, "como no podía ser de otro modo, en Numancia, un icono de la resistencia y un evento motivador para todos".

El recorrido por Soria ha continuado en los Arcos de San Juan de Duero y en el Museo Numantino, donde se ha referido a las "deficiencias de estas instalaciones por la falta inversora del Ministerio".

El deseo de Díaz Pico es iniciar ese "diálogo constructivo y conseguir el mayor número de inversiones para todos estos centros patrimoniales de la Comunidad, que no son pocos".

De esta forma, la Consejería va a elevar al Ejecutivo central un reparto territorial del dos por ciento cultural proporcional al número de bienes que tiene cada administración y se va a pedir un "esfuerzo inversor equitativo" para todos los centros de Castilla y León, ya que "el Gobierno no puede invertir solo en las comunidades de sus socios, sino donde se necesita, y en Castilla y León hacen falta muchas inversiones para el patrimonio que es de titularidad suya y de gestión autonómica".

De hecho, Díaz Pico considera que esa falta de inversión del Gobierno central deriva en un incremento del gasto de mantenimiento, un gasto que afronta la Junta cuando no debería, según el consejero.

Entre estos gastos de mantenimiento, se incluyen los de climatización, conservación, sostenimiento de los espacios expositivos, personal, gastos corrientes "gastos que se multiplican cuando la inversión en la conservación de la estructura del edificio no se mejora realiza correctamente".