CyL ingresará 4.646,69 millones en impuestos indirectos (+18,2%) y 4.489,85 millones en impuestos directos (+30,8%)

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León prevé ingresar el próximo año un total de 4.489,85 millones en concepto de impuestos directos, cuya recaudación subirá un 30,86 por ciento respecto a los 3.431,08 millones de las cuentas de 2024, el último año con presupuesto aprobado en la Comunidad que mantiene vigentes esas cuentas.

Así consta en la clasificación económica de los ingresos que sustentan el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para el año 2027 que contempla otros 4.646,69 millones vía impuestos indirectos, que crecen en este caso un 18,21 por ciento.

Entre los dos superan el 50 por ciento (55,47 por ciento en concreto) de los ingresos que nutren el presupuesto de 2027 si bien la partida mayoritaria en cifras absolutas corresponde a las transferencias corrientes, que alcanzará los 4.743,56 millones de euros, el 28,80 por ciento del total y un 14,02 por ciento superior a la de 2024.

Otros 41,53 millones de euros corresponden a ingresos patrimoniales, que caen en este caso un 1,16 por ciento respecto a las cuentas vigentes.

Por otro lado, la Junta prevé ingresar 82,17 millones por la enajenación de inversiones reales, que crecen un 4,59 por ciento, y 767,51 millones vía transferencias de capital, que bajan un 27,13 por ciento. En total, las operaciones de capital pierden un 24,93 por ciento respecto a las cuentas de 2024.

Estas cifras suman los 15.011,75 millones de euros a los que ascienden las operaciones no financieras del presupuesto de 2027, al que aportan el 91,14 por ciento tras subir un 16,10 por ciento, junto a 1.460,19 millones que se ingresarán vía operaciones financieras que aportan el 8,86 por ciento del total y caen un 10,55 por ciento en comparación con 2024. De ellos, 1.422,48 millones corresponden a los pasivos financieros, que nutren el 8,64 por ciento del total del presupuesto, y los 37,71 millones son activos financieros que caen un 39,22 por ciento.