CyL inicia la semana con déficit de las reservas de sangre, los grupos 0+ y 0- en rojo

Gráfico difundido por el 112 sobre la situación crítica de las reservas de sangre en CyL - @112CYL

VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) inicia la última semana del mes de noviembre con déficit en las reservas de sangre de todos los grupos, con especial incidencia en el caso de los tipos 0+ y 0-, que se mantienen en rojo como la pasada semana.

Se da la circunstancia de que las reservas del resto de los grupos, A+, A-, B+, B-, AB+ y AB-, siguen en nivel amarillo lo que supone que hay que acudir a donar en las próximas semanas. Así consta en el estado de los niveles de sangre a lunes 24 de noviembre publicado por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación y consultado por Europa Press.

Sanidad de Castilla y León se sumó el pasado miércoles al llamamiento urgente del Centro de Hemoterapia y Hemodonación para pedir donaciones de sangre de todos los grupos, especialmente de los grupos 0+ y 0-, por esas reservas en rojo, con el resto en naranja: A+, A-, B+, B-, AB+ y AB-.

Tanto Chemcyl cono Sanidad de Castilla y León volvieron a recurrir a las redes sociales en sus perfiles oficiales para hacer un llamamiento urgente a las donaciones de sangre de todos los tipos ante la "situación crítica" de las reservas en la Comunidad.

"Situación crítica: necesitamos donantes de todos los grupos en Castilla y León. Si puedes donar, hazlo hoy", insistió Chemcyl en su mensaje en el que pide a los donantes que acudan a su punto de donación habitual.

"Urgente: Castilla y León necesita donaciones de sangre", recordó por su parte Sanidad de Castilla y León que ha advertido de que las reservas están "en niveles bajos" y que los grupos 0- y 0+ requieren donación urgente. El Centro de Emergencias de Castilla y León 112 también se ha hecho eco de este llamamiento.