CyL inicia la semana con déficit de las reservas de sangre, los grupos 0+ y 0- en rojo

Gráfico difundido por el 112 sobre la situación crítica de las reservas de sangre en CyL
Gráfico difundido por el 112 sobre la situación crítica de las reservas de sangre en CyL - @112CYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 24 noviembre 2025 9:25

VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) inicia la última semana del mes de noviembre con déficit en las reservas de sangre de todos los grupos, con especial incidencia en el caso de los tipos 0+ y 0-, que se mantienen en rojo como la pasada semana.

Se da la circunstancia de que las reservas del resto de los grupos, A+, A-, B+, B-, AB+ y AB-, siguen en nivel amarillo lo que supone que hay que acudir a donar en las próximas semanas. Así consta en el estado de los niveles de sangre a lunes 24 de noviembre publicado por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación y consultado por Europa Press.

Sanidad de Castilla y León se sumó el pasado miércoles al llamamiento urgente del Centro de Hemoterapia y Hemodonación para pedir donaciones de sangre de todos los grupos, especialmente de los grupos 0+ y 0-, por esas reservas en rojo, con el resto en naranja: A+, A-, B+, B-, AB+ y AB-.

Tanto Chemcyl cono Sanidad de Castilla y León volvieron a recurrir a las redes sociales en sus perfiles oficiales para hacer un llamamiento urgente a las donaciones de sangre de todos los tipos ante la "situación crítica" de las reservas en la Comunidad.

"Situación crítica: necesitamos donantes de todos los grupos en Castilla y León. Si puedes donar, hazlo hoy", insistió Chemcyl en su mensaje en el que pide a los donantes que acudan a su punto de donación habitual.

"Urgente: Castilla y León necesita donaciones de sangre", recordó por su parte Sanidad de Castilla y León que ha advertido de que las reservas están "en niveles bajos" y que los grupos 0- y 0+ requieren donación urgente. El Centro de Emergencias de Castilla y León 112 también se ha hecho eco de este llamamiento.

Contador

Contenido patrocinado