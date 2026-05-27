CyL inicia la última jornada de adjudicaciones MIR con 29 vacantes, todas ellas de Medicina Familiar

Archivo - Imagen de recurso de un médico y un paciente. - MTSTOCK STUDIO - Archivo

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha iniciado la última jornada de adjudicaciones de Médio Interno Residente (MIR) con casi una treintena de plazas por cubrir, todas ellas en Medicina Familiar.

En lo que va de mañana ya se han adjudicado 16 de esas 29 plazas, las tres últimas en Ponferrada (León), Miranda (Burgos) y Zamora, según los datos consultados por Europa Press en la página del Ministerio de Sanidad a las 11.24 horas.

Hay que recordar que la Comunidad presentó 570 plazas al proceso, de ellas 190 a esta especialidad. El año pasado se rompió la tendencia y se adjudicaron todas las plazas convocadas y en el presente concurso, a tenor del ritmo de adjudicaciones en lo que va de mañana, podría volver a repetirse ese pleno.

La distribución de las 190 plazas de Medicina Familiar era de nueve en Ávila; 21 en Burgos; nueve en Aranda de Duero; once en Miranda de Ebro; 20 en León; nueve en El Bierzo; doce en Palencia; 18 en Salamanca; ocho en Segovia; 15 en Soria; 20 en Valladolid Oeste; 18 en Valladolid Este; seis en Medina del Campo y 14 en Zamora.

León y Ponferrada ya han adjudicado todas estas plazas, al igual que Salamanca, Segovia y las 44 de Valladolid. Quien más problemas tenía la inicio de la jornada era Burgos.