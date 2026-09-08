CyL iniciará este miércoles el curso 2026/2027 con una cifra estable de alumnos

Archivo - Varios niños juegan en el CEIP El Grau con motivo del inicio del curso escolar, a 12 de septiembre de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El curso escolar comienza en Valencia hoy lunes con más docentes y alumnos que el año pasado, - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 348.756 alumnos dentro del régimen general comenzará desde mañana, miércoles 9 de septiembre, el curso en Castilla y León, una cifra que, prácticamente se mantiene estable por el tirón de la Formación Profesional (dos por ciento más de matriculados), que amortigua la caída de inscritos en Bachillerato (-1,43 por ciento).

Entre las cifras que ofreció la consejera de Educación, María Pardo, en la tradicional rueda de prensa que el departamento realiza antes del inicio del año académico en las enseñanzas no universitarias, destaca también la caída del 3,77 en el segundo ciclo de Infantil, así como en Primaria que se retrotrae algo más de un punto (1,3 por ciento).

Por el contrario, los mayores crecimientos vienen de la mano del primer ciclo de Infantil, con un incremento de casi ocho puntos (7,7 por ciento), el mencionado dos por ciento de la Formación Profesional y ligeros repuntes en Especial (uno por ciento) y Secundaria (0,69 por ciento). Por último, el alumnado de educación de personas adultas ha crecido casi tres puntos (2,7 por ciento) hasta los 31.600

Por tanto, las cifras serían las siguientes: Primer ciclo de Educación Primaria, 23.669 alumnos; segundo ciclo de Primaria, 42.029 matriculados; Educación Primaria, 111.298 alumnos; Secundaria contará con 88.274; Bachillerato alcanza los 30.741; Formación Profesional matriculará a 51.030; Educación Especial tendrá 1.715 y, por último, Personas Mayores, 31.600, lo que hacen un total de 405.012, un 0,19 por ciento más.

En cuanto al número de docentes, crece un punto y medio hasta los 37.074, más de medio millar que en el curso anterior, con tasas de interinidad que crecen entre los maestros al 9,4 por ciento y baja al 17,81 por ciento en el resto de cuerpos, lejos de la cifras que manejan los sindicatos y que disparan estas tasas globales por encima del 34 por ciento.

Durante su exposición, María Pardo se detuvo en el primer ciclo de infantil, la etapa de 0-3 años gratuita y que ya se imparte en 639 centros en toda la Comunidad, el 58,8 por ciento públicos y con un 42 por ciento ubicados en el medio rural. En total se ofertarán 26.514 plazas, 13.732 en la última etapa (2-3 años); 9.374 en la intermedia (1-2) y 3.408 en la primera (hasta 1 año).

Otro de los datos que ofreció la consejera fue el de los centros que continúan abiertos con cuatro o menos alumnos en el medio rural y que han pasado de 44 en el pasado curso a 30. Pardo recordó que se trata de un dato "vivo" que "va y viene" y que no sería "extraño" que se abrieran más a lo largo del curso. "Lo que está claro es el compromiso de la con esa política de apoyo al medio rural que no solamente es educativa, va en la dirección de ofrecer todos los servicios sociales", continuó.

En cuanto a la Formación Profesional, régimen con un crecimiento sostenido en el tiempo y que este curso se sitúa en el dos por ciento, hasta los 51.030 alumnos, subrayó las 165 titulaciones ofertadas para este ejercicio, una más que en el pasado.

Así, entre las novedades en modalidad presencial destaca la de Acceso y Conservación en Instalaciones Deportivas, Emergencias y Protección Civil, Farmacia y Parafarmacia y Sistemas Microinformáticos y Redes. Además se oferta también cursos de especialización presenciales en IA y Big Data y Turismo Micologíco. Por último, se ofrecen titulaciones en Administración y Finanzas o Gestión de Alojamientos Turísticos en modalidad virtual.

Además, en Enseñanzas Artísticas se implantan el ciclo de Animación en la Escuela de Arte e Ilustración, en Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño; y el C2.2 de Alemán y el B1,2 de Chino en las Escuelas Oficiales de Idiomas en Valladolid y León, respectivamente.

"Castilla y León cuenta con uno de los sistemas educativos más reconocidos de España y de Europa. Nuestros resultados avalan el esfuerzo realizado por toda la comunidad educativa y nos sitúa como un referente nacional e internacional", apuntó.